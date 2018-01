For farligt - reklameskilt slukkes og fjernes

Sjællandskes omtale fredag af to trailere med to gange fire meter store digitale skærme på henholdsvis Skovvej og Tårnborgvej i Korsør opsat af iværksætteren og direktør for »Danske Indkøbsrejser« Jesper Bernth gav anledning til en del debat på Facebook om sikkerheden ved lyskrydset på Skovvvej. Flere frygtede, at de lysende reklamer tog opmærksomheden fra bilisterne i lyskrydset, der benyttes af mange skolebørn, så der ville ske ulykker.

»Kære Allesammen. Mange tak for interessen for vores nye skærme i Korsør. Det er vigtigt for os, at skærmene er et aktiv for byen og dens forenings- og erhvervsliv. Set i det lys, ønsker vi at lytte til bekymringen for placeringen på Skovvej,og skærmen er nu slukket. Den udgør derfor ikke længere nogen fare af nogen art. Hvorvidt vi lader denne skærm blive i Korsør, eller sætter den op i en anden by, har vi endnu ikke taget beslutning om, men vi forventer, at den er flyttet indenfor et døgn eller to. Den forbliver slukket.«