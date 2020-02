For dumt: 29-årig stjal hjertestarter

En 29-årig mand valgte fredag aften at stjæle den hjertestarter, som hænger ved Korsør Station.

Politiet modtog en anmeldelse af tyveriet klokken 19.29 sammen med en god beskrivelse af tyven.

Blot 22 minutter senere kunne en politipatrulje stoppe en 29-årig mand, som svarede til beskrivelsen. Han havde stadig den stjålne hjertestarter i hånden, da han blev anholdt.

- Det er bare for dumt. De hjertestartere hænger til gavn for os alle. Det kan få store konsekvenser, hvis de bliver fjernet. Jeg har selv været i den situation, at jeg havde brug for en hjertestarter, understreger vagtchefen ved Sydsjælland og Lolland Falster Politi.

Den 29-årige vil blive sigtet for tyveri.