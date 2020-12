Sådan kommer den genskabte vikingeborg til at tage sig ud.

Fond støtter Trelleborg med 4,5 millioner kroner

Støtte vil betyde, at den nuværende tidsplan frem til færdiggørelsen af den genskabte borg i 2023 bliver mere sikker. Endnu mangler 10 millioner kroner til langhuse.

Slagelse - 19. december 2020

- Vi er utroligt glade. Det er et kæmpe skulderklap til det arbejde, som vi har udført, at vi nu får støtte fra Lokale og Anlægsfonden.

Det siger Britt Caroline Juul, der er projektleder på projekt Ny Trelleborg, der handler om lave en rekonstruktion af Harald Blåtands vikingeborg.

Anledningen er, at Lokale og Anlægsfonden har vedtaget at give en støtte på 4,5 millioner kroner til projektet, som der længe har været søgt fonde til.

Falder på tørt sted Pengene falder da også på et tørt sted.

For selv om Augustinus fonden har skænket projektet 15 millioner kroner, Knud Højgårds Fond to millioner kroner og Trelleborg-fonden 0,5 millioner kroner, måtte byrådet på sit møde i november vedtage at bevilge 4,5 millioner kroner fra kassen for at de nævnte donationer ikke skulle udløbe.

Den samlede anlægssum for voldanlæg og tre langhuse er knap millioner kroner.

Med de 4,5 millioner kroner mangler der stadig 10 millioner kroner til langhusene, mens pengene til voldanlæg skulle være hjemme, oplyser Britt Caroline Juul, der i et godt stykke tid har forhandlet med Lokale og Anlægsfonden om sagen.

- Støtten betyder, at tidsplanen for byggeriet bliver mere sikker, siger Britt Caroline Juul.

Den Genskabte Borg vil blive bygget i etaper, hvor første del går i gang i 2021, og projektet forventes at kunne afsluttes i 2023.

Derfor støtte Det hedder i en udsendt meddelelse fra Lokale og Anlægsfonden, at projektet vil »gøre op med den klassiske museumstænkning og komme til at emme af vikingeslag, fællesspisning, viden og levende formidling.«

Det hele i naturskønne landskaber, som børn og voksne kan boltre sig i.

Museet ved Trelleborg har årligt omkring 75.000 besøgende, men ambitionen er, at invitere mange flere med.

- Vi ønsker at skabe et mødested, hvor den besøgende træder ind i et autentisk borgmiljø og møder vikingekrigeren og dagliglivet på Harald Blåtands vikingeborg for mere end 1000 år siden, siger projektlederen.

Hun oplyser videre, at projektet kommer til at rumme meget aktivt udeliv, og det er ikke mindst den fortælling, som Lokale og Anlægsfonden har valgt at støtte.

Udendørs læringsrum Når projektet står færdigt, kommer det til at indeholde en vold, voldgrav og et palisadeværk samt langhuse. Samt en række faciliteter der inspirerer til fysisk udfoldelse, fordybelse, læring, levende autentisk formidling og fritidsliv.

Området bliver et udendørs læringsrum for viden på forskellige niveauer, der er baseret på nyeste forskningsresultater. Men området bliver også et udendørs mødested med plads til rollespil, borgspil, vikingeteater og yoga samt bløde bevægelsesformer.

- Den Genskabte Borg på Trelleborg markerer sig som historisk museum i en moderne kontekst, der kobler kulturarv med foreningsliv og skaber et moderne mødested hvor fritidsliv, viden og læring smelter sammen, forklarer Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden.

Tilfreds borgmester Den Genskabte Borg arbejder med tre primære målgrupper: familier, foreninger/turister og undervisningsinstitutioner og større vidensgrupper.

- Trelleborg er et kulturelt fyrtårn og et sted, som vi er meget stolte af i kommunen. Lokale og Anlægsfondens støtte til den ambitiøse udvikling af Trelleborg betyder, at vi kan skabe en autentisk og unik formidling, så de besøgende for alvor kan få en fornemmelse af livet på Trelleborg i vikingetiden, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Bygherren på projektet er Slagelse Kommune i samarbejde med Nationalmuseet.

Projektet er tegnet af totalrådgiverne Bertelsen & Scheving Arkitekter Aps.