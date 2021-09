Fond melder ok til Stop Spild Lokalt

Sjællandske har efter omtale af Stop Spild Lokalts regnskaber for 2019 og 2020 - bege fremlagt den 7. april i år - fået flere henvendelser. Blandt andet spørges til, hvor de 750.000 kroner fra Tuborgfondet er blevet af. Hertil melder frivillige, der ikke ønsker at stå frem med navn, at de selv skulle betale for de t-shirt, som kommunen tilbage i 2019 bevilgede penge til. I alt gav kommunen 30.000 kroner til t-shirt og en udflugt/fest for de frivillige. Sidstnævnte beløb sig til 12.000 kr. Efterfølgende manglede dokumentation for en del af de indkøbte t-shirt, hvorfor Stop Spild Lokalt er i gang med at betale knap 10.000 korner tilbage til kommunen med 500 kroner om måneden.