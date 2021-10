Donation Foto: Privatfoto

Fond giver 50.000 til Broen

Foreningen BROEN Slagelse, der hjælper økonomisk trængte familier, har modtaget en donation på 50.000 kroner fra Poul Erik Bech Fonden.

Slagelse - 10. oktober 2021 kl. 08:27 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

- Coronakrisen har især ramt socialt og økonomisk trængte familier hårdt. Derfor er det essentielt, at foreninger som BROEN Slagelse gør en stor indsats med at få udsatte børn af disse familier tilbage til deres fritidsaktiviteter, hedder det i en pressemeddelelse fra Poul Erik Bech Fonden.

- Det er en utrolig vigtig opgave, vi står med. Det er svært at sige, hvor mange udsatte børn og unge der er i Danmark, men vi ved, at man kan estimere sig frem til, at cirka 15 procent af børn og unge mellem tre og 19 år kan siges at være udsatte eller marginaliserede. Det er vigtigt, at vi bygger bro for dem. Sidste år hjalp vi 23 børn og unge ud i det lokale foreningsliv. Derfor er vi mere end glade for, at vi med donationen fra Poul Erik Bech Fonden kan hjælpe endnu flere børn og unge til en bedre trivsel gennem fritidsaktiviteter i de lokale foreninger, siger Anja Nielsen, fra BROEN Slagelse.

Båret af ildsjæle BROEN Slagelse er én 32 af BROEN Danmarks lokalforeninger. Foreningens frivillige ildsjæle brænder for at hjælpe børn og unges trivsel, og for, at de bliver en del af det lokale foreningsliv, hvor børnene får et fællesskab og værdifulde sociale relationer. Arbejdet foregår i samarbejde med blandt andre pædagoger, lærere, SSP og andre professionelle, der har tæt kontakt med børnene i deres daglige arbejde.

Sven Lyse, EDC Erhverv Poul Erik Bech Slagelse, stod for overrækkelsen af donationen. Han har stor respekt for det arbejde, der udføres af BROEN Slagelse:

- Det er anerkendelsesværdigt arbejde. Børn og unges trivsel er vigtigt og specielt oven på en lang coronatid, hvor nedlukninger har gjort det svært for os alle at dyrke vores fritidsaktiviteter. Men med Poul Erik Bech Fonden i ryggen kan vi med overskuddet fra mæglervirksomheden støtte de frivillige foreninger, som netop arbejder på at gøre lokalområdet til et bedre sted at være for børn og unge. BROEN Slagelse gør en kæmpe forskel for lokalsamfundet, og for at udsatte børn og unge kan trives og få vigtige sociale relationer gennem deres fritidsaktiviteter, siger han.

Sidste år støttede Poul Erik Bech Fonden også Broen Slagelse og BROEN Danmark. I år har fonden endnu engang givet en million kroner fordelt til BROENS lokale foreninger i hele landet.

Direktør i Poul Erik Bech Fonden Jane Bech fortæller om baggrunden for at støtte foreningen endnu engang:

- Når man taler med de frivillige fra BROEN, står det klart, at de virkelig brænder for deres arbejde. De engagerer sig i børnene, og glædes hver gang de får succes. Vi støtter foreninger, som gør en forskel for udsatte børn. BROEN er et godt eksempel herpå og et aktiv for lokalområderne. Derfor ønsker vi fortsat at støtte deres gode arbejde, lyder det fra direktør i Poul Erik Bech Fonden, Jane Bech.