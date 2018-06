Se billedserie Der var godt fyldt op med folk omkring spiseteltene. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Folkevandring mod Sørby Marked Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Folkevandring mod Sørby Marked

Slagelse - 01. juni 2018 kl. 22:38 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gratis sildebord, kolde øller, spændende markedstilbud og ikke mindst et fantastisk vejr var med til at give god tilstrømning til årets Sørby Marked, da det startede fredag.

Der var masser af mennesker i området tættest ved hallen, men markedets formand, René Sørensen, var dog ikke helt tilfreds med antallet af folk på den nederste del af pladsen, da aktiviteterne gik igang ved scenen her med åbningstale om musik ved Die Herren, der leverede U2-toner.

- Der kunne nok have været flere mennesker her, hvis ikke der havde været tre færdselsuheld i området, som fik mange til at holde i kø. Et på Køge Bugt motorvejen, et i Vallensved ved Næstved og så endelig det ved Rosted, sagde René Sørensen til Sjællandske efter åbningen.

Den stod han for sammen med formanden for VisitVestsjælland, Louse Hauge Gliese fra Comwell Klarskovgaard.

- Sørby Marked er vokset så markent, fordi I har mod og vilje til at tænke bredt og forny jer. I tør at tænke stort og invitere kunstnere, som kan trække mange. Det koster penge, men det er jo tydeligt, at det kommer igen og sætter jer på landkortet. I viser vores skønne landsdel frem for op imod 55.000 besøgende, og de g¨r herfra og oplever værtsskab og engagement. I skal være stolte over det I leverer til os alle, sagde Louise Hauge Gliese.

Herefter gik 10 frivillige på scenen og skød markedet i gang på festlig vis.

Næste programpunkt var Die Herren, der straks fik publikum med sig med deres velklingende U2 numre.

En af årets nyskabelser på markedet er en masse store lastbiler, som vises frem for publikum.

Og det er også en stor fornøjelse for chaufførerne at være med til sådant et træf, kunne en af chaufførerne, Alex Jørgensen fra Sorø, der kører for PK Justesen fra Korsør, fortælle.

- Vi kører jo til dagligt lidt for os selv, uden at have den store kontakt med hinanden. Derfor er det rigtig sjovt at være med til truckertræf, og så dyster vi jo også om at have den flotteste bil, fortæller Alex Jørgensen, der sover i bilen alle dage undtagen weekenderne.