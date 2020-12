Folketingspolitiker kritiserer byrødder for ja til muslimsk kulturhus: Nu svares der igen

Morten Messerschmidt, næstformand og folketingspolitiker for Dansk Folkeparti, raser i lørdagens Sjællandske over ja til muslimsk kulturhus. Kritikken preller dog af på blandt andre Radikale Venstres Troels Brandt, der som lokalt byrådsmedlem og ja-siger kipper med flaget.

Det er ingen hemmelighed, at Slagelse Multikulturel Forenings virke og ønske om en permanent lovliggørelse af religiøse aktiviteter i et kulturhus i Slagelses vestby, skiller vandene.

Ikke desto mindre er der et stort politisk flertal for et ja til, at foreningen fortsat kan drive foretagendet med bede- og fællesrum, hvilket dog af kritikere mere betegnes som et »knæfald for islam«.