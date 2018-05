Et historisk billede af det tidligere folkeoplysningsudvalg. Minus ungeråds-repræsentant Christopher Trung Paulsen, der ikke var med, da billedet blev taget. Det er fra venstre Jørn C. Nielsen (formand), Ole Christensen, Svend Erik Jensen, Lene Wibroe, Jacob Berger Christensen, Lis Bager Christensen, Anni Vilsgaard, Gunnar Uth, Morten Hass Augustsen, Camila Ledsgaard Jensen og Jørgen Andersen. Foto: Slagelse Kommune

Folkeoplysningsudvalg erstattes af et nyt forum

Slagelse - 29. maj 2018 kl. 06:29 Af Arne Svendsen

- Der har været for lidt snak om visioner i Folkeoplysningsudvalget, hvor man har snakket meget om lokaletilskud og mangel på penge. Vi skal have en bedre måde at komme i tættere kontakt med foreningerne på.

Det var nogle af de argumenter formand for kultur, og fritidsudvalget, Jørgen Andersen (S) fremførte, da byrådet på sit møde skulle tage stilling til fremtidens folkeoplysningsudvalg.

Og det endte som ventet med nedlæggelse af det nuværende 15 personer store udvalg, der har haft Jørn C. Nielsen som formand.

Helle Jacobsen fra Venstre argumenterede dog meget imod forslaget, der jo indebærer, at det nuværende folkeoplysningsudvalg afløses af et »Forum for folkeoplysning« uden politisk deltagelse.

- Hvor er dialogen så henne? Og med to årlige møder kommer forummet først og fremmest til at virke som en orientering. Skal et samarbejde fungere, kræver det en kontinuerlig møderække med 4-6 årlige møder, sagde Helle Jacobsen.

Hun mente, at man ved at bevare det nuværende udvalg netop sikrede, at beslutningerne tages så tæt på foreningerne som muligt. Samtidig med at kultur og fritidsudvalget aflastes, fordi en del af beslutningerne tages i Folkeoplysningsudvalget.

Helle Jacobsen fandt det også mærkeligt, at tre af de syv foreslåede medlemmer af forummet åbenbart skal være mellem 15 og 25 år.

- De unge må hjertens gerne være med. Min pointe er, at det er uhensigtsmæssigt, på grænsen til aldersdiskimination, at reservere tre ud af syv pladser i forummet til 15-25-årige, sagde Helle Jacobsen, der påpegede, at aftenskolerne jo slet ikke har deltagere under 18 år.