Folkefest da ny Rema 1000 åbnede

Solen brød gennem tågen og det blev nærmest lidt af en folkefest, da Gitte Zoll & co. torsdag morgen slog dørene op for den ny Rema 1000-forretning i Slots Bjergby. Rigtig mange var på pletten for at byde butikken og den ny købmand velkommen i byen.

- Siden butikken i Slots Bjergby begyndte at rumstere i vores bevidsthed, har jeg tænkt, at det var noget for mig. Jeg har masser af energi, og jeg glæder mig til endnu et projekt i Rema 1000 - det er jo ikke bare et job, men en livsstil af være en del af kæden, og jeg brænder virkelig for det. Begge vores børn er også i Rema 1000, så det ligger nok i generne, siger Gitte Zoll Pedersen.