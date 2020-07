Se billedserie Martin Røjkjær med sønnerne Michas (tv) og Marley foran det store fly, der fylder godt på museets gårdsplads. Foto: KIM BRANDT

Send til din ven. X Artiklen: Folk valfarter til for den halve pris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Folk valfarter til for den halve pris

Slagelse - 14. juli 2020 kl. 09:40 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ikke helt nemt at finde en parkeringsplads ved Panzermuseum East i Fladholte mandag eftermiddag. Rigtig mange havde besluttet at bruge et par timer i sommerferien på at se nærmere på en masse gamle krigsmaskiner og -materiel fra 1950 til 1991.

- Det er vores 7. sæson i år, så folk kender os efterhånden godt, siger grundlægger Allan Pedersen, som i dagens anledning er trukket i en gammel soldateruniform.

Han er i færd med at køre en række mindre og større børn rundt i området på sin gamle motorcykel med sidevogn. Og det er et hit - især blandt de mindste.

- En tur til! En tur til, råber en lille purk, som netop har været ude at køre.

Der står en kø på 10-15 andre, som venter på en tur, og Allan vil ikke lade dem vente for længe. Han glæder sig over, at der igen er kommet liv og glade dage på Panzermuseet.

- Nu er det måske heller ikke strandvejr i dag, så vi får mange gæster - heldigvis. Vi har jo et efterslæb på to en halv måned uden gæster på grund af corona, siger han.

Det hjælper selvfølgelig også, at museet frem til 9. august har sat entreen ned til det halve som følge af regeringens sommerpakke.

Der er nok at se på i museets 4500 kvadratmeter store haller, hvor der er udstillet 70 gennemrestaurerede køretøjer - både pansrede og hjulkøretøjer samt utallige effekter af materiel, tilbehør og originalt påklædte dukker. Mest iøjefaldende er nok det store passagerfly med plads til 100 personer, hvor børnene kan lege piloter i cockpittet og se film i kabinens biograf. Dertil to store kamphelikoptere samt et af verdens største militære bæltekøretøjer, nemlig P-40 Longtrack-radaren i missil-hallen.

Og er vejret godt som denne mandag, kan gæsterne besøge det 17 hektar store udeområde, hvor man blandt andet kan spise sin medbragte madpakke.

Avisen traf en familie fra Hvidovre, som netop var færdige med besøget.

- Og det var et hit, fortæller Martin Røjkjær, som foruden kæresten og svigerforældrene også har drengene Michas på næsten syv og Marley på næsten fem år med.

- Det er første gang, vi er her, og børnene synes, det er fantastisk. Især de mange store maskiner, som de kan komme helt tæt på, fortæller han.

Selv om børnene ikke helt forstår konceptet bag »en kold krig«, så er de begejstrede for at se rigtige helikoptere, fly og kampvogne.

Familien har brugt cirka to en halv time på besøget, men ifølge Martin kunne han sagtens bruge lidt mere tid.

- Hvis det kun var os voksne, så ville vi nok have taget det mere stille og læst de mange skilte og historier undervejs. Men med to knægte kan vi ikke stå stille alt for længe ad gangen, smiler han.