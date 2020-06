Se billedserie Folk bag 36 computerskærme i 11 forskellige lande fulgte med i barnedåben. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Folk fra 11 lande var med på skærm-kig da Axel blev døbt

Slagelse - 08. juni 2020
Af Arne Svendsen

Boeslunde: Der blev kigget med på hele 36 computerskærme i Danmark, Rumænien, Sverige, Norge, Schweiz, England, Tyskland, Italien, Holland, Spanien og Canada, da to måneder gamle Axel Pepene-Larsen lørdag fik sit navn.

Det skete ved det der ifølge Axels mor, 29-årige Marialucia Larsen, var Danmarks første virtuelle barnedåb.

Som tidligere nævnt havde Marialucia Larsen og hendes rumænsk fødte mand Alex Pepene, 36 år, taget dette initiativ, fordi det jo er umuligt at få hele familien samlet fra hele verden i disse corona-tider.

Men så er det godt med teknologi som systemet Zoom, der gjorde det muligt at familie og venner kunne koble sig på og være med i kirken via et link. I kirken sørgede Kenneth Kirkeby, til daglig lærer på film og fotolinjen på 10. klasse centret i Slagelse, for at styre et kamera, så de mange ude ved skærmene fik set så meget som muligt af det, der foregik i kirken.

Naturligvis ikke mindst selve dåbshandlingen, hvor Marialucia havde så mange ting at holde øje med, at der var stille et splitsekund, før hun fik sagt, hvad barnet skulle hedde.

En speciel opgave havde Paula, søster til Alex, som på grund af tidsforskellen var med klokken fem om morgenen fra Canada.

Hun skulle fem gange sige »ja«, da pastor Bjarke Mørch oplæste trosbekendelsen i forbindelse med dåbshandlingen. Det kom da også klart og tydeligt på de rigtige tidspunkter.

- Jeg nikkede til hende på de steder, hvor hun skulle sige det, lød det bagefter fra Bjarke Mørch, der havde kontakt med Paula via skærmen.

Bjarke Mørch holdt i dagens internationale anledning sin prædiken på engelsk. Her fortalte han blandt andet, at det er godt, at traditioner efterhånden udvikler sig, idet det jo i tidligere tider var sådan, at børn skulle døbes udenfor - også om vinteren..

- Verdens kristne er forenede via helligånden. På samme måde er vi i dag forenede takket være teknik, sagde Bjarke Mørch også.

Efter dåbshandlingen måtte Marialucia Larsen knibe et par tårer, da hendes veninde Maria Ranum på smukkeste vis sang et par sange på engelsk til eget akkompagnement på det medbragte keyboard.

Da parret var gået ud af kirken og stod i våbenhuset med deres lille søn, begyndte det så at vælte ind med hilsner fra de mange deltagere ved skærmene.

- Tack så mycket og danke schøn, lød det blandt andet fra en glad Marialucia Larsen henvendt til skærmen, inden det var tid til at køre hjem til Bülowsvej i Skælskør, hvor en barnedåbsfest med hensyntagen til corona-restriktioner ventede.