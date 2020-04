Føtex indsætter coronavagt

Varehuschef i Føtex Korsør Lasse Storm Hansen sætter dørvagt ind for at hindre for mange i butikken samtidig. Foto: Anders Ole Olsen.

Dørvagt i Føtex Korsør i dag og påskelørdag på grund af coronakrisen.

Slagelse - 08. april 2020 kl. 07:07 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Varehuschef i Føtex Korsør Lasse Storm Hansen gør opmærksom på, at der i dag onsdag den 8. april samt påskelørdag vil være dørvagt, der skal holde øje med, at der ikke er så mange kunder i butikken, at de gældende afstandsregler grundet coronakrisen ikke kan overholdes. I givet fald bliver kunderne lukket ind i hold.

Varehuschefen noterer samtidig, at man i stigende grad oplever, at kunder slækker på at holde den fornødne afstand til hinanden.

Køb ind alene og ikke sammen med hele familien, lyder opfordringen fra Lasse Storm Hansen med tilføjelsen - »bliv i bilen eller gå en tur langs havnen, mens du/I venter.«

- Det er forståeligt, at det er hyggeligt, når man møder folk, man kender - men undgå venligst at stå i forretningen og hyggesnakke. Vi opfordrer voes kunder til at bruge ydertimerne til at handle ind. Der er god plads mellem 7-9 samt 19-21 hver dag, fastslår Lasse Storm Hansen.

Føtex holder ekstra åbnet i påsken skærtorsdag fra 10-17 og påskedag fra 10-17.