Det nye år byder også på ny varehuschef. I hvert fald for Føtex i Korsør, hvor Lasse Storm Hansen (tv.) afløser Kenneth Bille fra den 6. januar. Foto: Anders Ole Olsen

Føtex får ny chef: - Vi skal fortsætte den gode udvikling

Efter to år i Føtex i Korsør rykker Kenneth Bille sin varehuschefstilling til Nyborg på Fyn, mens et tidligere kendt ansigt, Lasse Storm Hansen, overtager jobbet på Sjællands-siden af Storebæltsbroen. Begge glæder sig over at komme tættere på deres bopæl.

Slagelse - 23. december 2019 kl. 07:38 Af Fleur Sativa

Når kunder træder ind ad døren til Føtex i Korsør efter den 6. januar risikerer de at møde et nyt - men for nogle måske allerede velkendt - ansigt.

For mens nuværende varehuschef Kenneth Bille stopper i butikken efter to år, starter i stedet Lasse Storm Hansen, som tilbage i 2006 arbejdede som kolonialchef i selvsamme butik.

Privat bor han i Slagelse, men de sidste 3,5 år har han arbejdet som varehuschef for Føtex i Albertslund.

- Så det nye job giver mig lige ti timer ekstra om ugen, som jeg ikke skal ligge og bruge på landevejene og motorvejen. Og det gør det jo mit arbejde noget nemmere, når jeg er tættere på det hele, forklarer Lasse Storm Hansen.

Bedre tid til datter Den nye varehuschef er imidlertid ikke den eneste, der kan spare både tid og benzin. Snart forhenværende varehuschef Kenneth Bille, der nu skal starte op som varehuschef i Føtex i Nyborg, bor nemlig til hverdag på Fyn.

Selvom det er »vemodigt« at skulle stoppe, ser han ligesom Lasse Storm Hansen derfor frem til forandringerne, forklarer han.

- Jeg har jo været helt vildt glad for at være her, og jeg efterlader også en butik, som det går rigtig godt for. Men jeg kommer tættere på min bopæl, hvor jeg også i øjeblikket har en datter på bare et halvt år. Så det bliver dejligt at kunne komme lidt hurtigere hjem til hende i hverdagene, fortæller Kenneth Bille, der derfor med ro i maven overdrager sit kontor til Lasse Storm Hansen. Artiklen fortsætter efter billedet...

Lasse Storm Hansen vil for nogle - både kunder og ansatte - være et velkendt ansigt. I 2006 arbejdede han nemlig i butikken som kolonialchef.



»Jeg glæder mig meget« Som tidligere ansat i butikken og med 3,5 års erfaring som varehuschef i andre butikker, kender den kommende chef nemlig de fleste procedurer på forhånd. Og dem er der ikke planer om at lave om på, lyder det.

- Vi skal fortsætte den gode udvikling, som butikken er i. Det er sådan set det vigtigste for mig. Der er en masse ting, der fungerer, og det ser jeg ingen grund til at pille ved, slår Lasse Storm Hansen fast, der med det nye job i Korsør kommer til at have ansvaret for cirka lige så mange ansatte, som han er vant til fra jobbet i Albertslund.

- Og jeg vender tilbage til at skulle arbejde sammen med flere kendte ansigter, så det bliver spændende at komme i gang. Jeg glæder mig meget, lyder det fra den kommende varehuschef.

Foruden ledelsesskifte vil det nye år også byde på både 20 års jubilæum for butikken i Korsør samt 60 års jubilæum for hele Føtex-kæden. Det vil blandt andet kunne mærkes gennem særlige tilbud, lyder det.