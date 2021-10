Mette Kimer, formand for Foreningen Græskarfestival, lever og ånder græskar lige nu, for i uge 42 løber Danmarks første og største græskarfestival af staben i Skælskør. Foto: Joan Andersen.

Første og største græskarfestival

Slagelse - 09. oktober 2021 Af Joan Korsholm Andersen

Græskarfitness, græskarminigolf, græskarbanko og græskarvulkaner. Det er blot nogle af de ting, du kan stifte bekendtskab med i Skælskør i uge 42 - foruden kogekunst og dekorationer med græskar selvfølgelig.

- Nogle har ringet og ville være med, men langt de fleste har vi grebet fat i, så vi har virkelig haft fingrene i bolledejen, fortæller Mette Kimer, som sammen med sin mor Pia Kimer fik idéen til græskarfestivalen, og nu er hun formand for Foreningen Græskarfestival.

Alle hjælper til

Da foreningen forleden dag skulle have hentet en masse æblekasser i Sorø, tilbød LGM Multiservice at gøre det helt gratis, for i Skælskør står de sammen. Men da en foodtruck med pandekager fra København gerne ville være med, var svaret nej tak.

- Vi skal aktivere alle de lokale ressourcer. Vi vil vise, hvad vi kan i Skælskør. Så bruger vi græskarret til at vise det, forklarer Mette Kimer.

Den anden dag kørte Mette Kimer til Julemærkehjemmet Skælskør for at aflevere 100 orange solcellelamper, som børnene vil dekorere, så de ligner græskar. De skal pynte til festivalen, hvor bl.a. 100 børnehave- og dagplejebørn er inviteret til at male på græskar, mens de får serveret græskarkage og saft.

- Jeg vil bare gerne give folk en god oplevelse med lokale kræfter, siger hun.

Gastronomien kommer i fokus løbende gennem hele festivalen. Hos SuperBrugsen i Skælskør kan du bestille Græskarfestivalens måltidskasse sammensat af kok Nikolaj Skovgaard, og flere af de lokale restauranter og caféer har græskar på menuen, ligesom Nytorvs Konditori eksperimenterer med græskarbrød og -kager.

Torsdag den 21. oktober kan du komme med til det store græskar-talkshow, hvor du lærer, hvordan du bruger græskarret i madlavningen, mens kokken viser vej, og Peter Bødsgaard fra Thorsbjerggaard fortæller, får du serveret små anretninger.

- Det bliver helt sikkert en fantastisk oplevelse, siger Mette Kimer og forklarer, at det bliver lidt ligesom Go' Morgen og Go' Aften bare live og med lækker mad.

Wauw-oplevelse

- Vi slår et stort brød op, men ikke så stort, at vi ikke kan bage det. Folk skal have en wauw-oplevelse fra første år, fortæller Mette Kimer.

- Vi glæder os utrolig meget til det hele løber af staben, siger hun og fortæller energisk om græskarkonkurrencen med det smukkeste, det skæveste og det tungeste græskar, græskarkeramik og countrymusik, der passer til stemningen med græskar og halmballer.

- Vi forsøger at komme væk fra alt med halloween. Der bliver ingen trekantede øjne, siger hun.

Til gengæld slutter festivalen med fælles oprydning, hvor du har mulighed for at få gratis halmballer og græskar med hjem til netop halloween.

- Min mor og jeg tjener intet på det. Vi tjener på energikontoen, siger hun og griner.

- Jeg gad ikke at gøre det for at tjene penge. Vi håber, vi kan lave et overskud, som vi kan overføre til næste år, siger hun.

En lang proces

- Til næste år vil vi lave græskar-overnatning. Tanken er at dekorere et super fedt oplevelsesværelse med græskar, så folk udefra kan komme og være med i flere dage, fortæller hun.

Men lige nu handler det om uge 42. Og det er takket være de mange sponsorer, at festivalen er blevet så stor.

Græskar-Mette

- Jeg har brugt fem-seks timer om dagen på det den sidste måned. Forleden tog jeg stilling til hver enkel lille græskar. Hvor skal det være? Skal de vaskes? Hvilken sort? Og hvad kræver det at fjerne 350 våde halmballer?

Mette Kimer er heldigvis event- og marketingkoordinator i VestsjællandsCentret, så hun ved alt om planlægning, og hvordan man gør reklame for en begivenhed.

- Jeg glæder mig mest til at åbne og lukke. Jeg glæder mig til at se en masse glade ansigter. Fordi vi alle har sagt ja, kan det lade sig gøre. Det her med at arrangere og gøre nogle glade, det er derfor jeg er sat i verden.

- Jeg siger græskar-Mette, når jeg tager telefonen, og min bil er folieret med græskar. Det skal ikke af igen. Min mand er heldigvis god. Han er fleksibel og meget tålmodig, siger hun.

Pia Kimer, hendes mor, har også fået folieret sin bil med græskar. De to hovedkræfter bag festivalen taler sammen mange gange om dage for at få alt til at falde i hak.

- Vi mangler lidt detaljer, men vi er klar, slår Mette Kimer fast.