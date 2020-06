Jonas Wilsted Hansen fejrer afslutningen sammen med rektor Hanne Normann Michelsen. HF i Slagelse tilbyder to-årig HF - den »almindelige HF«. Desuden HF for ordblinde, »HF i dit eget tempo«, som er et nyt tilbud fra august 2020. »HF Plus«, som er HF på tre år, for unge med særlige behov. Foto: Jonas D. Madsen

Første HF-student fra Klar i Slagelse

Slagelse - 23. juni 2020

Det blev Jonas Wilsted Hansen, der som den første sluttede med karakteren 12 i faget engelsk på B-niveau. Jonas har været formand for Studierådet i Slagelse og medlem af HF & VUC Klar's bestyrelse. Det er således en aktiv og målrettet herre, der nu afslutter sin HF.

Jonas er 26 år og hastigt på vej videre til udlandet.

- Jeg rejser til England til september og starter på Nottingham Trent University, hvor jeg skal læse International Lov, fortæller han.

For der er ingen tid at spilde, når man tager sin gymnasiale uddannelse i midt-20'erne.

- Efter adskillige år på arbejdsmarkedet, hvor jeg var sikker på, at jeg skulle en helt anden karrierevej, valgte jeg at omlægge mit liv ved at starte på en gymnasial uddannelse, fortæller Jonas.

At valget lige faldt på VUC Klar i Slagelse var et spørgsmål om geografi - tæt på Jonas's bopæl.

Dermed er Jonas prototypen på en ung mand, der beslutter, at han vil noget andet med sit liv - i forhold til dét, han lige troede, da han var færdig med grundskolen.

- At tage en HF er både udfordrende og spændende på både akademisk og personligt niveau. Min klasse er mangfoldig, og jeg har mødt mennesker fra miljøer, som jeg normalt ikke ville møde. Det har skabt nye venskaber, som har hjulpet mig igennem studierne, og jeg er sikker på, det vil hjælpe mig i fremtiden", erklærer Jonas.

På HF på VUC er én af grundværdierne, at »her er plads til alle«. Det er en værdi, der er tydelig alle steder; blandt ledelse, lærere og ud til os studerende.

- Jeg oplever, at selve sætningen i sig selv er god, men når den udfoldes effektivt som her, så gør det blot oplevelsen at gå her større, fortæller Jonas.

Jonas giver lidt af sin livserfaring videre:

- Lær af i går, så du bliver bedre i dag. Stræb altid på at blive den bedste version af dig selv, og stil dig aldrig 100 procent tilfreds, for du kan altid blive bedre og klogere.

På HF plejer man at gå til eksamen i alle fag - bare ikke i år på grund af COVID-19, så de studerende har kun været oppe i to skriftlige og to mundtlige eksamener.

På den to-årige HF følger man sin stamklasse hele vejen, men med målrettede valgfag på andet år. Denne HF-uddannelse er typisk for unge og voksne målrettede studerende, der ved, hvad de vil allerede efter grundskolen.

HF tilrettelægges, så man får lige præcis de fag, man skal bruge for at komme videre med sin uddannelse. Det tager to år, så HF er den hurtigste vej videre i uddannelse.

Hvis man ønsker at søge videre på universitetet, kræver det dog en overbygning, der tager fire måneder. Denne overbygning hedder »Supplerende OverbygningsForløb« (SOF) og kan på HF & VUC Klar tages i Slagelse.