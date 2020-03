Først nu får DSB-personale håndsprit

Ifølge informationschef Tony Bispeskov er det korrekt, at der først nu lander en sending håndsprit til brug for personalet på skinnerne. Men det er ikke, fordi DSB-ledelsen har siddet på hænderne.

- Vi er også en del af kriseberedskabet i landet, og vi sørger selvfølgelig for at få sprit ud hurtigst muligt, siger informationschefen, der fredag sagde, at der var håndsprit på vej i skrivende stund.

- Men situationen er jo også sådan, at der rent faktisk er politibeskyttelse af et firma, der producerer det her, fordi efterspørgslen er så massiv. Folk er meget oppe på dupperne i forhold til at få fat på det, og jeg kan sige, at det er på vej ud til vores personale, siger han.