Førerløse busser er kun til låns

Uanset hvordan forsøget med to chaufførløse busser på vejene omkring Slagelse Sygehus falder ud, er der ingen udsigter til, at de bliver et permanent tilbud. Sygehus-matriklen er et decideret forsøgsområde.

Slagelse - 15. september 2021 kl. 17:10 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

To små busser med plads til 10 personer hver futter nu rundt på vejene omkring Slagelse Sygehus, så medarbejdere, patienter og besøgende gratis kan blive kørt mellem de forskellige afdelinger. Der er tale om et forsøg frem til juni næste år, og det er ikke sådan, at busserne bliver i Slagelse, hvis forsøget falder heldigt ud. Det handler mere om at indsamle erfaringer med den førerløse teknologi for eventuel senere udbredelse i den kollektive trafik i det hele taget.

- Busserne er kun lejet for en periode, og vi skal have borgernes meldinger med. Teknikken er én ting. En anden ting er, hvordan teknikken bliver til god service, sagde trafikselskabet Movias administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen, efter at hun havde været på 10 minutters prøvetur uden chauffør sammen med blandt andre transportminister Benny Engelbrecht og regionsrådsformand Heino Knudsen, begge S.

Forsøget, der følger efter en indendørs forsøgsperiode på Køge Sygehus, foregår i et samarbejde mellem Movia, Region Sjælland, Metroselskabet og Slagelse Sygehus.

I sin tale inden køreturen havde Movia-direktøren også de meget langsigtede briller på.

- Men vi har en klar forventning om, at førerløse busser bliver en del af den kollektive transport i fremtiden, sagde hun og var, ligesom flere andre talere, inde på, at Slagelse Sygehus var valgt som forsøgsområde, fordi sygehuset er knopskudt så mange gange, at der kan være langt fra det ene til det andet.

Kan kalde på bussen Transportministeren så også den lille, gule bus som en markering af fremtiden for kollektiv transport, og han hæftede sig ved, at det nye ved Slagelse-forsøget på et tidspunkt også kan lette transportproblemerne i landområder. Ud over at det er første gang, en førerløs bus skal køre på offentlig vej, er det nye nemlig, at den det meste af tiden via et tryk på en knap ved stoppestederne skal tilkaldes for at indfinde sig.

- Det er nyt, at man kan tilkalde bussen, når man har brug for den. Man kan sagtens forestille sig, at tilkalde-løsningen kan bruges i landdistrikter og ikke kun i de store byer, sagde Benny Engelbrecht.

- Det her projekt er for mig en pil ind i fremtiden. Vi har brug for fleksibilitet, lød det fra regionsrådsformand Heino Knudsen, mens borgmester John Dyrby Paulsen (S) kaldte den lille bus første skridt i en meget lang rejse og tilføjede, at kommunen gerne ser den slags busser i Slagelse by.

Et symbol Sygehusdirektør Niels Reichstein Larsen så også bussen som et symbol på den fremtid, der venter - på et eller andet tidspunkt. Han kaldte det både skræmmende og fascinerende men håbede også, at intelligent teknologi kan være med til at ændre planlægning og arbejdsgange - selv om han ikke ønskede sig robotter i stedet for sygeplejersker.

Helt førerløs er den eldrevne bus ikke, for der er altid en medarbejder med ombord, men det er sensorer, der bestemmer dens rute, og hvis noget kommer på tværs, stopper den.