Fører skred til fods efter kollision med skilte

Slagelse - 16. november 2020 kl. 10:54 Kontakt redaktionen

Natten til lørdag klokken hørte et vidne et brag, der kom fra en rundkørsel på Korsørvej i Slagelse.

Det viste sig at være en bil, der ikke blot én gang, men hele to gange var kørt ind i skilte, der stod ved rundkørslen. Vidnet kunne se to mænd flygte til fods fra den forulykkede bil og tilkaldte herefter politiet.

Der gik dog ikke længe, før politiet fandt frem til føreren af bilen, for han kom tilbage efter at have ringet efter vejhjælp til sin bil.

Han blev sigtet for at være gået fra uheldsstedet uden at underrette politiet og uden at tænde havariblinket.

Desuden viste det sig, at føreren - en 20-årig mand fra lokalområdet - havde 1,2 gram hash på sig, så derfor fik han også en sigtelse efter lov om euforiserende stoffer.