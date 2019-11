Følsomme dokumenter sikres bedre efter tyveri

- Af artiklen fremgår også, at det tog et stykke tid, før omfanget af indbruddet gik op for Borgerservice. Her skal jeg præcisere, at vi allerede fredag formiddag konstaterede, at sundhedskortene var stjålet. Men efter den konklusion fulgte en del arbejde på de indre linjer for at verificere, at det er de rette mennesker, vi skrev til. Og dernæst skulle det sikres med kommunens datasikkerhedskyndige, at brevets indhold var korrekt. Det er baggrunden for, at brevene først er sendt til borgernes E-boks mandag. Det har med andre ord været afgørende for os at sikre, at vi skrev det rette til de rigtige, skriver Johan Otte, som også går i rette med avisens udlægning af, hvornår politiet fik besked om sagen: