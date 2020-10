Dorte Jensen, mor til Katrine Jensen, er ked af, hvordan hendes datter forfølges. Slagelse Kommune slår fast, at man ikke har noget med sagen at gøre længere. Skrivelse forleden var en fejl.

Send til din ven. X Artiklen: Føler sig forfulgt efter udrejse: Myndigheder skyr ingen midler i jagten på nyfødt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Føler sig forfulgt efter udrejse: Myndigheder skyr ingen midler i jagten på nyfødt

26-årige Katrine Jensen, der i juli som højgravid flyttede til Polen, fordi hun forud for en fødsel i Slagelse fik stillet en tvangsfjernelse i udsigt, må leve med danske myndigheders spøgen i kulissen. Hun føler sig fortsat forfulgt, selv om Slagelse Kommune burde have lagt sagen til side for længst.

Slagelse - 14. oktober 2020 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Da 26-årige Katrine Jensen fra Dalmose i sommer flyttede til Polen, var det dels med formålet at bevise sit værd som mor, dels for overhovedet at kunne beholde sit barn, der på det tidspunkt ikke var kommet til verden endnu. Kvinden, der er førtidspensionist, og ifølge polske myndigheder betegnes som en kærlig, omsorgsfuld mor, så sig i juli nødsaget til at pakke kufferten. Højgravid og på flugt fra Slagelse Kommunes tvangsfjernelse, som de havde stillet hende i udsigt, tog hun til Stettin, hvor hun fødte under to uger efter og i dag bor i en lejlighed, der jævnligt besøges af en personlig assistent, der følger hende tæt.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger