Fødselar stortrives blandt de døde

Slagelse - 13. oktober 2020 kl. 13:29 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Bedemand Frits Søvndal, der fylder 70 år i dag, er oprindelig landmandsuddannet. Sit nuværende fag mener han ikke, man alene kan uddanne sig i. Noget af det, der kræves, skal man efter hans mening have med i bagagen hjemmefra, og selv takker han sine vestjyske forældre for at have udstyret ham med de rigtige gener.

- Der skal empati og medfølelse til. Du kan ikke uddanne dig til at være en god bedemand, hvis du ikke har medfølelsen, lyder det fra fødselaren.

Frits Søvndal kom til Sjælland i 1993, og i 2000 begyndte han som ansat hos en bedemand i Skælskør.

Han havde været involveret i kirkeligt arbejde og havde ikke rigtig noget at lave, da en ven sagde: Tror du ikke, du skal være bedemand?

Sådan blev det, og det viste sig, at vennen havde set rigtigt.

- Hver dag, når jeg vågner, glæder jeg mig til, hvad jeg nu skal i gang med, siger Frits Søvndal.

Når han vågner, er det i Rødby på Lolland, hvor han på et tidspunkt overtog en begravelsesforretning. I 2016 afhændede han faktisk de vestsjællandske afdelinger. Planen var at geare lidt ned, men det gik modsat, for efter nogle år overtog han dem igen, så forrretningen nu omfatter afdelinger i Slagelse, Høng, Ubby, Rødby, Nakskov og Maribo efter en fusion med Begravelsesservice.

Men kan det passe, at det er rart hele tiden at have kunder, der er kede af det?

- Ja, det er arbejde, jeg stortrives i, fordi det har med mennesker at gøre. Den største glæde og tilfredsstillelse, vi mennesker kan opleve, er at være til hjælp for mennesker, der har behov for det. Mennesker har lov til at sørge og græde, og det er en tilfredsstillelse at lette nogle byrder for dem.

- Der er nogle stykker, der bliver siddende i lang tid. Hvis det er børn, unge eller nogle, der bliver revet bort uden forudgående varsel. Hvis man bliver så professionel, at man ikke bliver berørt, skulle man finde noget andet at lave, fastslår Frits Søvndal.

I løbet af sine år i branchen har han især hæftet sig ved, at begravelser og bisættelser er blevet mere individuelle. Han har blandt andet medvirket ved en utrolig smuk bisættelse i en have en skøn sommerdag, og i vore dage kan udsmykningen af en kiste både være helt ekseptionel og ganske enkel med én rose.

En anden del af udviklingen er Frits Søvndal mindre begejstret for: I trafikken er det de færreste, der har tid til at holde tilbage for et ligtog. Bedemanden oplever sågar, at bilister uden for ligtoget bagefter rustvognen er så utålmodige, at de giver ligtoget og rustvognen fingeren.

- Så bliver jeg vred. Det er manglende respekt for døden, siger den 70-årige fødselar.

Frits Søvndal er gift med Lone, der hjælper til i forretningen. Og han bliver ved med at arbejde, så længe energien og lysten er til det.

Og ja, Frits Søvndal er bror til forhenværende SF-formand og minister, Villy, men Frits blander sig ikke i politik.

Han blander sig heller ikke i, at stadig flere pårørende vælger kirken fra ved højtideligheden i forbindelse med et dødsfald, men han gør folk opmærksomme på, at ceremonien i kirken er gratis, hvis de er medlemmer af Folkekirken.

Bedemandens egen begravelse er - uden årstal - planlagt ned til mindste detalje.

- Og det opfordrer jeg alle dem, jeg kan komme til det, til at gøre. Man letter sin familie så meget ved at skrive nogle ting ned, og jeg vil begraves rigtigt, siger Frits Søvndal.

I dag er det kun omkring 20 procent af de døde, der vil i jorden - mod 40 procent, da Søvndal begyndte.

- Der er ingen logisk argumentation for hverken det ene eller det andet. Det er rent følelsesmæssigt, siger den foreløbig meget levende 70-årige.