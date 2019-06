Se billedserie Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter første kvartal 2019 19,5 mia. kroner. Tilbagebetalingstiden udgør 34 år regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen den 14. juni i 1998 - altså om 13 år i 2032. Foto: Per Christensen. Foto: Peter Andersen

Fødselar på Storebælt klar til at hjælpe globalt

Slagelse - 14. juni 2019

I dag fredag den 14. juni for 21 år siden åbnede Storebæltsbroen. Dagens fødselar er i topform med udsigt til en levetid på langt ud over de oprindelig planlagte 100 år - måske endda det dobbelte. Årsagen er de digitale løsninger frem for manuelle til vedligeholdelse af broen. De har vist sig så effektive, at der er sparet mange millioner på driften. I 2018 var besparelsen på hele 35 mio. kroner.

Leverandøren IBM og Sund og Bælt har netop indledt et samarbejde om at levere en ny avanceret digital pakkeløsning, der kan forlænge levetiden på broer, veje og tunneler over hele verden. De konkrete erfaringer fra 20 års vedligeholdelse på Storebælt kombineret med de digitale værktøjer fra IBM er således klar til at blive eksporteret til hele verden, hvor store faste forbindelser over og under vand har udsigt til endnu flere leveår.

Det nye produkt, som IBM og Sund & Bælt er tæt på at have færdigudviklet har fået produktnavnet Maximo for Civil Infrastructure. Der er tale om en såkaldt Artificiel Intelligence-baseret Internet of Things-løsning. Oversat betyder det, at det nye digitale værktøj ret præcist vurderer, hvornår og i hvilket omfang en bro eller en tunnel har behov for vedligeholdelse. Systemet kan kort sagt kortlægge broens eller tunnellens sundhedstilstand og fortælle, hvornår der skal sættes ind. Dermed forlænges levetiden væsentlig. På Storebælt i bedste fald helt op til 200 år.

Om blot 13 år i 2032 er Storebæltsbroen betalt, så der venter den efterfølgende mange år som gældfri. Efter første kvartal i år er den rentebærende nettogæld 19,5 mia. kroner.

Det bliver politikerne, der afgør, om det på et tidspunkt skal være næsten gratis at benytte storebæltsforbindelsen, som gennem årene har leveret mange milliarder til statskassen. Penge betalt af bilister og togpassagerer.

I år er der således røget 1.411 mio. kroner fra storebæltsforbindelsen og ind til statskassen.

Forventningerne til resultatet for 2019 før finansielle værdireguleringer og skat er et overskud på godt to milliarder kroner, hvoraf nok mere end halvdelen igen ryger i statskassen frem for at formindske gælden og forkorte tilbagebetalingstiden.

Trafikken over Storebælt steg i årets første tre måneder. Indtægterne fra vejtrafikken var på 636 mio. kroner, hvilket var 13 mio. kroner højere i forhold til samme periode i 2018. Den samlede vækst i trafikken for perioden var på to procent med en stigning i personbiltrafikken på 1,8 procent, mens lastbiltrafikken buldrede frem med hele 4,1 procent.

Hvert døgn lægger dagens fødselar i gennemsnit asfalt og bropiller til over 31.000 køretøjer.

- Vi får et tilfredsstillende resultat for årets første tre måneder, som er godt hjulpet af en vækst i trafikken på Storebælt og særligt en stigning i antallet af lastbiler, som stadig ligger stabilt højere end forventet. Samlet set betyder det, at vi fastholder vores forventninger til årets resultat, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.