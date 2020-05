Se billedserie 2. divisionsspiller Nicklas Venzel agerer gæstetræner for ungdomsspillerne i Slagelse B&I. Computeren på havestolen forbinder via en app træneren med spillerne, som hjemme laver de samme øvelser Foto: Tina Venzel

Fodboldtræning sammen hjemme fra stuen

Slagelse - 07. maj 2020 kl. 11:08 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det startede af nød, men det er lykkedes Slagelse B&I at lave en så god nødløsning, at de overvejer at videreføre den efter corona-krisen.

Løsningen går ud på at samle U13- og U14-spillerne til fælles træning til almindelig træningstid - men virtuelt, så alle træner hjemme ved sig selv. I praksis foregår det ved, at spillere og trænere bruger appen Zoom, og så er de alle forbundet hjemmefra.

- Man kan sagtens forestille sig, at vi vil bruge det fremadrettet. Nogle gange er tre gange træning om ugen ikke nok. Vi har begrænset det til tre gange træning plus kamp i weekenden, så trænerne ikke skal ud fem gange om ugen. Men især de 13-14-15-årige har masser af fritid, og de vil rigtigt gerne træne fodbold. Man kan sagtens forestille sig, at vi vil bruge det til at inspirere til selvtræning. Nogle gange lærer man også mere, når træneren ikke er der, og man selv skal klare det hel, fortæller ungdomsudviklingstræner i Slagelse B&I Per Venzel.

Fastholder træningstider Han er selv ansvarlig for træningen på U13-U15 og det er netop U13 og U14, at Slagelse B&I har indført den virtuelle træning, som foregår på spillernes sædvanlige træningstider tre gange om uge plus en event i løbet af weekenden.

- Træneren viser en øvelse, og laver spillerne den selv derhjemme. Vi laver også konkurrencer, hvor træneren viser en øvelse, det kan være dribling om en kegle så hurtigt som muligt, og så skal drengene filme sig selv lave øvelsen. Så skal trænerne godkende videoen eller pege på, hvad der kan gøres bedre. Så har vi lavet et pointsystem, hvor man får et point, når man har løst en opgave. Det er jo ikke alle, der løser alle opgaver, og så gælder det om først at få et antal point, forklarer Per Venzel.

Fodboldspillerne logger på appen Zoom, og så er de klar til dagens træning sammen - men hver for sig. Screendump: Mads Vittenbach



Børnene bakker op Han fortæller, at der var 43 børn online til den ene træning i sidste uge. De fleste er i deres have, imens de træner, men det er ikke alle, der har mulighed for det.

- Nogle træner hjemme i stuen. Det kan både være med at jonglere eller hurtige fødder, og nogen står også og spiller op ad væggen, fortæller Per Venzel.

Og ifølge træneren giver det drengene en værdi, når de ikke må mødes for at træne sammen.

- De føler et fællesskab, og det giver så meget. Det gør, at de kan tilsidesætte det savn, de har til at mødes og kunne sige davs til hinanden, fortæller Per Venzel.

Det er spillernes egne trænere, der på skift står for træningerne. Typisk med skadesforebyggende træning, styrketræning, smidighedstræning, teknisk træning, og koordinationstræning. Men drengene får også lov at opleve gæstetrænere. NBlandt andre Per Venzels egen søn Nicklas Venzel, som er fast mand på Slagelses hold i 2. division.

Se filmen Fodboldtræning via nettet her i stedet Slagelse B&I's divisionsspiller Nicklas Venzel er gæstetræner og sender øvelserne hjemme fra haven via appen Zoom til klubbens U13- og U14-spillere. Video: Tina Venzel

Og så bliver der skruet op for ambitionerne.

- Jeg har prøvet at udfordre deres fodboldintelligens, og jeg vil også gerne udfordre trænerne. Så jeg har bedt dem jonglere med en tennisbold i hænderne, mens de laver øvelserne med en fodbold. Så fjerner vi synet fra fodbolden, så de kan lave øvelsen uden at kigge, og derfor kan de bedre scanne fodboldbanen, forklarer Per Venzel.

Han håber, at andre årgange i klubben lader sig inspirere, men det er op til de enkelte trænere.

- Det er op til den enkelte træner, og hans tilgang til træningen. Men jeg har været ved at sælge ideen til U12. Vi vil gerne inspirere andre, men vi vil ikke diktere noget, siger Per Venzel.