Både emails, SMS'er og opkald forblev ubesvarede, efter 35-årige Jimmy Schumann opsagde sin stilling som fodboldtræner for SBI i Slagelse. Også selv om klubben skyldte ham penge for tre måneders aflønning, han ikke havde modtaget - men som han retmæssigt havde krav på. Foto: Anders Ole Olsen

Fodboldtræner klar til at hive ledelse i fogedretten: - Det her er ikke nogen normal sag

En tidligere fodboldtræner var klar til at hive SBI’s ledelse i fogedretten for manglende udbetalte lønninger efter endt opsigelse. Selv siger klubben, at træneren er blevet fyret, og ønsker ikke at kommentere sagen yderligere. I dag er de manglende lønninger - efter Sjællandske er gået ind i sagen - dog på vej.

Slagelse - 09. juni 2021 kl. 13:34 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

- Der er mange i fodboldmiljøet, der spørger mig: »Hvad foregår der? Det kan da ikke være rigtigt«. For det her er ikke en normal sag. Det er det bare ikke.

35-årige Jimmy Schumann ryster på hovedet over sin egen situation, da Sjællandske møder ham en torsdag eftermiddag ved SBI's klubhus i Slagelse. Før midten af april var han nemlig ansat her som fodboldtræner for klubbens U15-hold.

En stilling, han ifølge eget udsagn sagde op på grund af »samarbejdsvanskeligheder« med en nytilkommen assistenttræner.

Men efter opsigelsen - som ifølge Jimmy Schumann foregik »i god ro og orden« - hørte han intet fra ledelsen, selv om han havde tre måneders aflønninger tilgode. Og selv om han både havde sendt emails, skrevet SMS'er og foretaget opkald.

Aldrig oplevet lignende - Jeg har aldrig i min tid som fodboldtræner oplevet noget lignende: Jeg har aldrig oplevet, at der var problemer med økonomi før. Og jeg har aldrig oplevet, at jeg er blevet ignoreret på denne her måde før. Så jeg kan ikke tolke det anderledes, end at det er en form for chikane af mig. Og at man ikke ønsker at udbetale det, som man skylder, siden man åbenlyst ikke ønsker at være i dialog med mig, forklarer fodboldtræneren, der har 21 års erfaring, og som startede i job hos SBI den 1. juli sidste år.

Jimmy Schumann var derfor klar til at hive SBI's ledelse i fogedretten. Med egne ord: »Som sidste udvej«. Altså lige indtil Sjællandske gik ind i sagen. Artiklen fortsætter efter billedet...

I dag har SBI-ledelsen - efter Sjællandske er gået ind i sagen - taget kontakt til Jimmy Schumann med henblik på at udbetale det skyldne beløb. Men fodboldtræneren, der af SBI hævdes at være blevet fyret, fastholder kritikken af klubben, som han siger, han selv har valgt at forlade. Foto: Anders Ole Olsen

Dagen efter Sjællandskes udsendte journalist og en fotograf mødtes med Jimmy Schumann ved klubhuset, fik han nemlig det opkald, han ikke kun har ventet på - men som han i flere uger aktivt har søgt: SBI's ledelse vil nu udbetale ham de manglende aflønninger.

Der er bare stadig et problem, mener den tidligere fodboldtræner: Det sker efter en »på alle måder respektløs behandling«:

»Respekt« er kerneværdi - De (SBI, red.) har seks værdier, som vi som trænere i klubben har fået besked på, at vi skal forholde os til og agere efter. Og én af dem er »respekt«: Respekt for folk i klubben, respekt for modstandere, respekt for forældre, respekt for dommere - generel respekt, uanset hvad. Det står med stort, at at det en del af vores DNA, siger Jimmy Schumann, der mener, det er et problem, at værdierne »tilsyneladende« ikke afspejles oppefra.

- Jeg bor fem minutter herfra (fra SBI's klubhus i Slagelse, red.), og de har mit nummer. Det er ikke svært at få fat på mig, hvis man har lyst, fastholder han.

Kontakt til fogedretten Før mødet med Sjællandske havde Jimmy Schumann derfor ifølge egen udlægning haft kontakt til fogedretten for at høre, »om det var en sag for dem«.

»Det var det«, havde en advokat i den forbindelse meddelt, fortæller han. Artiklen fortsætter efter billedet...

Jimmy Schumann har 21 års erfaring indenfor fodboldmiljøet, men har aldrig oplevet en behandling som den, han er blevet udsat for af ledelsen fra SBI i Slagelse, fortæller han. Foto: Anders Ole Olsen

Efter SBI's ledelse har valgt at kontakte Jimmy Schumann med henblik på at betale den manglende løn, bliver det dog alligevel ikke aktuelt at tage sagen videre til fogedretten. »Heldigvis«, siger fodboldtræneren, der aldrig så, at det skulle nå så langt, men som fastholder kritikken af ledelsen.

- I starten af ugen offentliggjorde DBU den seneste liste, hvor SBI stod som den 27. bedste udviklingsklub i Danmark. Så synes jeg bare, det er en skam, at man ikke agerer ud fra sine værdier, siger den tidligere træner.

Ingen kommentar Sjællandske har været i kontakt med SBI, der ikke ønsker at kommentere på personalesager. I et skriftligt svar til redaktionen oplyser talentchef Jonas Nielsen dog, at Jimmy Schumann er blevet fyret. Og at han altså ikke selv har sagt op, som fremlagt af træneren selv.

Det har ikke været muligt at få dokumenteret fyringen. Sjællandske er dog i besiddelse af en mail, hvori Jimmy Schumann opsiger stillingen i SBI.