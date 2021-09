For boldklubben B73 er donationen en oplagt mulighed til at øge de fællesskabende aktiviteter blandt medlemmerne. Privatfoto

Fodboldklub får 34.000 af pizzeria: Det skal pengene gå til

I går, tirsdag, åbnede landets største pizzakæde Ild.Pizza i Slagelse. Åbningsdagen var en særlig festdag for Fodboldklubben B73, som modtog restaurantens ubeskårede omsætning: I alt 34.553 kroner. Pengene skal klubben blandt andet bruge på en ny Playstation og et fællesområde.

29. september 2021

Den ægte italienske pizzaoplevelse er nu tættere på end nogensinde før, efter at landets største pizzakæde, Ild.Pizza, åbnede sin første restaurant i Slagelse i går, tirsdag, på Ndr. Ringgade. Her tilbyder restauranten pizzaer lavet i samarbejde med verdensmesteren i pizzabagning, Marco Fuso.

Som led i Ild.Pizzas åbningsfester rundt om i landet har virksomheden valgt at donere al omsætning på den første åbningsdag til et godt formål. Et koncept, som særligt Fodboldklubben B73 i Slagelse nød godt af. På åbningsdagen omsatte pizzeriaet nemlig for 34.553 kroner, oplyser Dean Krogh, Regional Manager East.

- De (Ild.Pizza, red.) havde lavet et opslag på Facebook om, hvem de skulle donere omsætningen til. Og med over 90 kommentarer, der pegede på B73, var vi overvældede og glade for den store lokale støtte, fortæller kontorassistent for klubben, Anja Aage, til Sjællandske.

Hun oplyser samtidig, at pengene skal gå til udvidelsen af et hyggeområde i klubhuset, der blandt andet skal udstyres med en splinterny Playstation.

Midler til fællesskabet Anja Aage fortæller, at donationen tilbyder klubben en mulighed for at finde fodfæste igen efter coronapandemien.

- Det giver os nogle midler til at gøre noget ekstra for børnene samt muligheden for at genindføre fællesskabsfornemmelsen i klubben, som har været fraværende i halvandet år som følge af lockdown, siger hun.

For at imødekomme behovet for flere fællesaktiviteter er planen, at omsætningen skal gå til den føromtalte Playstation og til udbygningen af et hjørne.

- Udbygningen skal tilbyde noget rummelighed, idet vi opfordrer spillerne til at komme forbi og lave lektier, spille spil eller noget helt tredje, mens de venter på, at træningen begynder, siger kontorassistent Anja Aage.

I sommers åbnede Ild.Pizza restaurant i Grindsted. Her gik omsætningen på i alt 36.138 kroner også til et godt formål. Dengang var det den lokale fodboldklub GGIF, der fik pengene.