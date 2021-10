Afdelingsdirektør Peter Andreasen (tv.) udtalte i forbindelse med overrækkelsen af prisen, at sparekassen var glad for at kunne støtte klubbens arbejde for at gøre klubben mere attraktiv for nuværende og kommende medlemmer. Foto: Sorby Fodbold

Fodboldklub får 25.000 kroner

Sørby Fodbold har modtaget Sparekassen Kronjyllands gavefond på 25.000 kroner til en ny måltavle. Måltavlen skal give både tilskuere og spillere en mere helhedsfuld og oprigtig oplevelse af at være til fodboldkamp. Det fortæller klubbens næstformand.

Slagelse - 04. oktober 2021 kl. 19:04 Af Mathias Skov Jepsen

Pølser, fadøl og hujende tilskuere er fast inventar på tribunerne ved de fleste fodboldkampe. På samme måde er måltavlen en vigtig markør for, hvem der fører, startopstillinger og hvor lang tid der er tilbage af kampen.

Og på fodboldbanerne ved Sørbyhallen har Sørby Fodbold fået bevilliget 25.000 kroner til at opføre netop en måltavle. Det er stort for både spillere og tilskuere, fortæller Simon Vitterup Olsen, der er næstformand og sportsansvarlig for klubben.

- Det er en stor glæde for os. Vi arbejder konstant på at udvikle vores klub og med støtten fra Sparekassen Kronjyllands gavefond, kan vi give tilskuere og spillere en mere helhedsfuld oplevelse af at komme til fodbold.

Ikke nok Gavefonden som fodboldklubben i Sørbymagle fik, havde de selv søgt i håb om at gøre faciliteterne ved fodboldbanerne bedre. Men med Sparekassen Kronjyllands bistand på 25.000 kroner kunne fodboldspillerne kun sikre sig halvdelen er beløbet til måltavlen.

- Det (gavefonden, red.) var ikke nok i sig selv til at sikre indkøbet af måltavlen, fortæller Simon Vitterup Olsen til Sjællandske. Men med hjælp fra hovedbestyrelsen og egenfinansiereing fra klubmedlemmerne fik Sørby Fodbold samlet det resterende beløb ind, så de kunne købe den nye måltavle.

- Vi tog den i brug i juni, og har brugt den ved alle kampe stort set. Den gør det muligt at takke vores lokale sponsorer samt vise startopstillinger og målscoren, siger Simon Vitterup Olsen.

Lokal støtte Sparekassen Kronjylland har to afdelinger mellem Slagelse og Fuglebjerg. Den lokale forbindelse mellem fodboldklubben og banken var derfor også en god anledning til at støtte et lokalt foretagende, hvor der løbende arbejdes for at skabe en bedre og mere attraktiv fodboldklub.

Afdelingsdirektør i banken, Peter Andreasen, der var ude og overrække prisen, udtalte i den forbindelse, at Sparekassen Kronjylland var glad for at kunne støtte op om det lokale idræts- og foreningsliv i Sørby Fodbold.

Til at modtage gavefonden på vegne af fodboldklubben var U13-drengene og U14- og U15-pigerne.