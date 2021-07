Her foto fra fra CP herreholdets træningssamling, hvor det er træner Brian Clemmensen, der giver instrukser. Det er ham, der er ansvarlig træner for campen for børn med CP. Privatfoto

Fodboldcamp for børn med spastiske lammelser

FC Storebælt er klar med den første camp nogensinde for børn med CP fra hele Danmark. FC Storebælt er center for CP-fodbold i Danmark.

07. juli 2021

Netop i dag onsdag med Danmarks semifinalekamp kl. 21 i aften mod England ved EM har fodboldspillet for alvor tag i store dele af den danske befolkning. Fodbold skal helst være for alle. Også for børn med handicap, lyder det fra formand for FC Storebælt Rune Ravn.

Mange børn og unge vil naturligt gerne ligne heltene fra fodboldlandsholdet, og de kaster sig ud i sommerfodbold og fodboldskoler over hele landet. Men det er ikke alle børn, der har mulighed for at deltage på lige fod med andre. Børn med CP (Cerebral Parese eller spastisk lammelse) har svært ved at følge med raske børn på fodboldbanen på grund af dårlig motorik. De må derfor ofte opgive drømmen om at spille fodbold.

- Det gør vi noget ved i FC Storebælt, hvor vi i samarbejde med Elsass Fonden og Comwell Klarskovgaard for første gang holder en fire dage lang speciel fodbold camp for børn med cerebral parese fra hele Danmark, siger Rune Ravn.

17 børn og 17 ledsagende forældre fra hele Danmark har tilmeldt sig campen, hvor de kan glæde sig til nogle spændende og lærerige dage med fodbold, leg og samvær med andre børnefamilier i samme situation.

Center for CP-fodbold FC Storebælt er i forvejen centret for CP fodbold i Danmark. CP afdelingen har et elitehold CP FED for herrer, et CP hold for kvinder, et CP Talenthold, og klubben administrerer også det nationale dansk CP fodboldlandshold.

- Jeg er glad og stolt over dette tiltag, som vil komme en overset gruppe børn til gavn. Det er første gang nogensinde i Danmark, at der bliver holdt en særlig fodboldcamp for børn med cerebral parese, og det er helt naturligt, at den bliver holdt i FC Storebælts regi, siger Rune Ravn. Campen passer med klubbens værdier, ligesom FC Storebælt har dygtige trænere med erfaring indenfor CP fodbold.

Danmarks første CP Fodbold Camp varer fra torsdag 29. juli kl. 17.00 til søndag 2. august kl. 14.00.