Se billedserie Kunststofbanen her ved Møllevangen er sammen med Storebæltshallen i vinterperioden udset til at rumme fodboldfællesskabet Brug Bolden for udsatte og unge med et misbrug. Foto: Helge Wedel

Fodbold for udsatte på vej i Korsør

Slagelse - 05. marts 2020 kl. 11:36 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af hjemmesiden misbrugsportalen.dk fremgår, at den frivillige forening Brug Bolden Danmark har etableret sig i Korsør, ligesom den også er aktiv i Købehavn, Ballerup og i Middelfart.

Sandheden er dog, at den er på vej til Korsør med fodboldfællesskaber og sociale aktiviteter for udsatte på kanten af samfundet, herunder unge med et misbrug.

- Vi har haft møde med kulturforvaltningen, hvor vi har fremlagt en projektbeskrivelse for at etablere os i Korsør, som efter vores oplysninger rummer en stor andel af belastede og udsatte unge, siger Michael Mogensen til Sjællandske. Han er medgrundlægger af Brug Bolden Danmark.

Politikerne i kultur- og fritidsudvalget har på deres seneste møde fået en orientering om, at forvaltningen er i gang med at undersøge samarbejdsmuligheder i forhold til fodboldfællesskabet Brug Bolden. Herunder muligheder for at støtte det og udlån af faciliteter til fodboldspil.

Kunststofbane og Storebæltshallen Ifølge Michael Mogensen har foreningen bedt kommunen om ledige tider på kunststofbanen på Korsør Stadion langs Møllevangen i sommerperioden samt i Storebæltshallen om vinteren.

- Vi er jo frivillige, der også ofte har et arbejde at passe ved siden af, så derfor kan vi først planlægge træningstider, når vi ved, hvornår vi kan låne bane eller hal, siger Michael Mogensen.

Han håber, at Brug Bolden Korsør kan være i gang til foråret.

Ingen alkoholtest Tanken bag Brug Bolden er, at et af verdens mest kendte boldspil skal vinde over misbrug og social modgang for deltagerne. Erfaringer andre steder fra er ifølge Michael Mogensen gode.

- Vi har eksempler på unge, der er endt med at melde sig ind i en egentlig fodboldklub, fordi spillet og fællesskabet har fået tag i dem, siger Michael Mogensen.

Han understreger, at træninger og stævner hos Brug Bolden er alkohol- og stoffrie arrangementer.

- Men vi står altså ikke og alkoholtester dem, der kommer til vores aktiviteter, siger Michael Mogensen.

Brug Bolden søger at danne netværk mellem brugere på tværs af væresteder og foreninger med det formål at sikre et misbrugsfrit, fysisk aktivt og netværksdannende fristed for udsatte.

Både mænd og kvinder Deltagerne skal være fyldt 15 år og både mænd og kvinder er velkomne.