Dameseniorerne fra B 73 skal fremover samarbejde med de sparkende kvinder fra Skælskør B & I. Foto: John Hansen Foto: Soeren Hansen

Fodbold-aftale skal holde på kvinderne

Slagelse - 26. april 2019 kl. 09:14 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I kampen for at øge pigefodboldens niveau på Vestsjælland har Skælskør B & I og B 73 Slagelses kvinde/pige-afdelinger lavet en aftale om samarbejde. Ud over at samle eliten skal den nye aftale også sikre flere tilbud til de spillere, der ikke ønsker at spille på eliteniveau, og en sidegevinst ventes at blive, at flere af de lokale, kvindelige fodboldspillere bliver i nærområdet.

»Klubberne vil i fællesskab skabe flere gode spillere, alt imens breddespillerne også skal føle, at der er et tilbud til dem«, skriver B 73 i en pressemeddelelse.

B 73's ønske om at samle eliten på Vestsjælland, mener de, vil fungere bedst gennem et samarbejde med klubberne omkring dem.

»B 73 vil naturligvis gerne selv have breddehold, men det er også vigtigt med en masse udøvere i klubberne omkring, så det er med stor glæde, at vi ser pigefodbolden vokse hos Skælskør B & I« skriver B73.

Hos Skælskør B & I lægger formand Steffen Mikkelsen vægt på, at de særligt taltentfulde piger bliver hjulpet videre til B. 73.

- De bliver fulgt derop, og hvis det viser sig, at det ikke er noget for dem, bliver de fulgt pænt hjem igen. Med aftalen passer vi på spillerne, siger Steffen Mikkelsen og konstaterer, at de bedste spillere alligevel tager videre.

- De har godt af at prøve, hvordan det er at komme videre. Ulempen for os kan være, at de bedste spillere tager til Slagelse, men vi har tit set, at de kommer tilbage igen, siger Steffen Mikkelsen.

Klubbernes målsætning om at skabe flere gode spillere skal både nås via samarbejde mellem klubbens spillere og mellem trænerne.

Trænerne fra de to klubber kommer til at arbejde tæt sammen, så man for eksempel kan øge niveauet til træning og få ny inspiration eller blot arrangere træningskampe henover sæsonen for spillere, der ikke får så mange minutter på deres respektive hold. Dermed kan spillere se frem til bedre muligheder for at søge nye udfordringer, få mere spilletid og være med til at sikre den lokale fodbold.