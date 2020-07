Vil du holde uden for Domino's i Slagelse, skal du hente en gæstetilladelse i restauranten. Dem har Q-Park ifølge kæden ikke for sørget trods flere rykkere. Selskabet har dog en parkeringsvagt på lur, som udsteder parkeringsafgifter efter få minutter. Foto: Carsten Lysdal

Fnidder om tilladelser koster pizzakunder stribevis af parkeringsbøder

Forestil dig, at du parkerer din bil i en privat bås, stiger ud, låser af og spadserer de cirka 15 meter hen til et pizzeria. Inden du bestiller mad, spørger du efter den gæstetilladelse, som restauranten ifølge et sort skilt på parkeringspladsen er i besiddelse af, og som du angiveligt kan afhente som kunde og lægge i forruden for at undgå en parkeringsafgift.