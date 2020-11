Flytteplan som hjælp til udsatte unge fik nej fra politikerne

Der er lov for, at kommunerne har pligt til at tage sig af psykisk sårbare mennesker med psykosociale udfordringer. Både unge og ældre. Det sker blandt andet i tre såkaldte netværkshuse i henholdsvis Slagelse, Skælskør og i Korsør, hvor Birkehuset på Egersundvej 30 midt i det store boligområde bruges. Ikke langt derfra på Motalavej ligger BoligKorsørs Kvarterhuset, hvor et mindre lokale udlånes til Den kriminalpræventive enhed (KPE), der forebygger kriminalitet hos de unge i kommunens udsatte boligområder. Lokalet er for lille med den stigende efterspørgsel fra de unge. Så da (KPE) hørte, at Birkehuset ønskede at flytte til den tidligere sfo og daginstitution på Skovvej 99, så de en langt bedre mulighed for mere eftektiv at hjælpe og forebygge blandt endnu flere unge, hvis de skiftede lokalet med Basen i Kvarterhuset ud med det noget større Birkehuset.