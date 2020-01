Flygtet bandeleder anholdt i Spanien

Spansk politi har onsdag anholdt det 24-årige danske bandemedlem, Hemin Dilshad Saleh. der i november flygtede fra den psykiatrisk afdeling i Slagelse efter en bevæbnet befrielsesaktion.

Hemin Dilshad Saleh var indsat i surrogat på den psykiatriske afdeling under en varetægtsfængsling for et voldeligt overfald i en frisørsalon på Nørrebro under bandekonflikten i 2018.

Bandelederen blev befriet, da to besøgende medbragte en kageæske, hvorfra de trak pistoler og både ved at true og affyre skud at skaffe sig vej ud i friheden.

I forbindelse med befrielsesaktionen er fem personer blevet anholdt. Senest en 17-årig dreng i Tyskland og to mænd i Spanien.

Intens samarbejde

”Vi har haft et tæt og intensivt samarbejde med vores kolleger i Det nationale politi i Barcelona, og anholdelsen af den 24-årige skal gerne sende et tydeligt signal om, at man ikke skal føle sig sikker, blot fordi man er flygtet til lunere himmelstrøg,” siger leder af Afdeling for organiseret kriminalitet i Københavns Politi, Knud Hvass.