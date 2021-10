Da betjente fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi vurderede, at det ikke var forsvarligt at følge efter to personer på en knallert i Skælskør fredag aften, lykkedes det både fører og passager at slippe væk. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Flygtede fra politiet: Kørte gennem usikkert terræn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flygtede fra politiet: Kørte gennem usikkert terræn

To personer vidste øjensynligt godt, at de risikerede en bøde, da de fredag aften kørte to på en knallert gennem Skælskør by - endda uden nogen styrthjelm på.

Slagelse - 25. oktober 2021 kl. 11:40 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

I hvert fald nægtede føreren af knallerten at standse, da en politipatrulje fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi stødte på de to personer og gjorde tegn.

I stedet for at stoppe valgte føreren at fortsætte gennem terræn, hvor politibilen havde svært ved at køre. Det oplyser politikredsen i en døgnrapport for weekenden.

Da betjentene vurderede, at det ikke var forsvarligt at følge efter de to personer - der som nævnt ingen hjelm havde på - lykkedes det både knallertfører og -passager at slippe væk.

Blev de taget, havde det kostet en bøde på 2500 kroner til hver af de to personer: 1500 kroner for at køre uden hjelm og 1000 kroner (til både fører og passager) for at køre mere end én på en knallert.