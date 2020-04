Se billedserie Kanonjollen er i øjeblikket placeret under presenningen bag folkene, der prøver på at få samlet nok penge ind til, at der kan bygges et bådehus. Fra venstre sekretær i Korsør Kanonjollelaug Preben Hammer Jensen, laugets formand Per Dræby Nielsen og leder af FGU?s Værftet, hvor kanonjollen er bygget, Christian Dyrløv. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Flydende hus til kanonjolle har klaret første udfordring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flydende hus til kanonjolle har klaret første udfordring

Slagelse - 07. april 2020 kl. 09:50 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Idéen om et flydende bådhus i fiskerihavnen til kanonjollen Corsør med tilhørende udstillingsområde har klaret første forhindring i bestræbelserne på at få rejst syv millioner kroner til projektet.

For overhovedet at komme i betragtning til støtte via Realdanias kampagne »Underværker«, skal et projekt have mindst 200 likes på Facebook, og i går var bådhus-projektet oppe på 327 likes.

- Folk er virkelig interesserede i, hvad det er for noget, og jo flere likes, jo bedre står vi, når vi skal søge forskellige fonde, fastslår formand for Korsør Kanonjollelaug, Per Dræby Nielsen.

Den flydende »garage« til kanonjollen skal hedde Corsør Naust. Naust er en original betegnelse for et bådhus. I dette tilfælde skal huset også formidle viden om den del af Danmarks historie, hvor kanonjoller i Storebælt gjorde livet surt for den engelske flådes store krigsskibe, så snart det vel at mærke var vindstille i Storebælt mellem 1807 og 1814.

Bådhuset skal bygges på flydende cementpontoner. Dermed bliver det også sikret mod fremtidens vandstigninger som følge af klimaforandringer.

Huset skal være 10 meter bredt, 20 meter langt og 11 meter højt, så kanonjollen kan sejle ind, uden at skulle have lagt masten ned.

Når kanonjollen er i huset, kan en dør i indsejlingspartiet efterfølgende lukkes, ligesom der på tre af jollens sider vil være brede dæk, som publikum kan gå og stå på. Eksempelvis ved et foredrag og en præsentation af det historiske danske krigsfartøj.

- Det skal ikke bare være en bådhal. Det skal være et videnscenter, siger Per Dræby Nielsen.

Han regner med, at der nu går et par måneder, før der kommer svar fra Realdania. I mellemtiden søger jollelauget om økonomisk opbakning flere steder, blandt andet hos Nordea Fonden. Håbet er, at støtte fra en eller flere af de store fonde vil få andre til at følge trop.

Realistisk regner formanden med, at der nok går et par år, før projektet kan være en realitet.

- Vi skal gerne op i millionklassen. Får vi 50.000 kroner, når vi ikke rigtig langt. Vi er nødt til at gå med hatten i hånden, for vi har ingen penge selv. Vi vil jo gerne have kommunen til at holde hånden under os med et fast tilskud. Vi er kommet godt fra start, men jeg synes også, det går lidt langsomt. Kommunen har nikket ja men har ikke sat noget i gang hverken økonomisk eller pladsmæssigt, siger Per Dræby Nielsen og tilføjer, at jollelauget er i gang med at samle det historiske materiale, som kanonjollen forhåbentlig skal bo sammen med.

Kanonjollen Corsør blev søsat i august 2019. Den står i dag pakket ind i presenninger på land i fiskerihavnen, men uanset hvad der bliver muligt denne sommer, er det meningen, at den snart skal i vandet, fortæller Per Dræby Nielsen.

Man kan give projektet likes på https://www.undervaerker.dk/projekter/2020-foraar/bdehusvidencentertilkanonjollen