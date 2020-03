Under den hvide presenning er kanonjollen landsat for vinteren. Planen er at bygge den en flydende 11 meter høj »garage« - Corsør Naust, som den kan sejle ind. Bådhuset skal placeres i hjørnet, hvor de tre mindre lystbåde nu ligger. Foto Helge Wedel

Flydende bådhus til kanonjollen har brug for likes

Et klimasikret oplevelses- og videncenter til syv millioner som permanent flydende »garage« for kanonjollen på vej i fiskerihavnen. Penge søgt i Realdanias pulje til underværker. Brug for mindst 200 likes.

Et underværk må være en passende betegnelse for den åbenlyst kreative idé om for omkring syv millioner kroner at opføre et flydende bådhus til kanonjollen Corsør i Korsør Fiskerihavn. Huset skal hedde Corsør Naust, hvor sidstnævnte er en original betegnelse for et bådhus.

