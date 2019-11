Flugthjælp: En varetægtsfængslet og en fortsat anholdt

En 25-årig mand blev varetægtsfængslet i fire uger mens en 20-årig fik opretholdt sin anholdelse i tre døgn, da begge mænd torsdag var fremstillet i grundlovsforhør sigtet for at hjulpet fangen Hemin Dilshad Saleh med at flygte fra psykiatrisk afdeling i Slagelse.

Ved grundlovsforhøret i Retten i Næstved blev dørene lukket efter anmodning fra anklageren, som begrundede dørlukningen med, at man fortsat mener, der er medgerningsmænd på fri fod. Der er også navneforbud i sagen.

Inden dørene blev lukket meddelte de to anholdte, at de nægtede sig skyldige. Den 25-årige ønskede desuden ikke at svare på spørgsmålene, mens den 20-årige meddelte, at han var klar til at svare på de spørgsmål, der blev stillet under grundlovsforhøret.

Efter grundlovsforhøret meddelte dommeren at:

Den 25-årige blev varetægtsfængslet i fire uger til den 19. december, da der grund til at tro, at han kan påvirke efterforskningen ved at advare andre.

Den 20-årige blev ikke varetægtsfængslet, da der ikke er grundlag for dette, men han er fortsat anholdt i tre gange 24 timer.