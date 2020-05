Sagen om flugten fra Psykiatrien i Slagelse begynder torsdag ved Retten i Næstved.

Flugtfange og befriere bevogtes massivt: Nu indledes retssag

Slagelse - 07. maj 2020 kl. 06:20 Af Ritzau og Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En eftermiddag i november fik en 24-årig mand, der var fængslet i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling i Slagelse, besøg af sin fætter.

Han havde endda kage med. Sådan så det i hvert fald ud.

I kageæsken lå dog også to skydevåben. Fætteren og den 24-årige tog et våben hver, og de næste minutter blev et sandt mareridt for fire ansatte på afdelingen.

Med en pistol rettet mod den enes hoved råbte fætteren: »Hvis du trykker på alarmen, så skyder jeg dig« eller noget lignende, fremgår det af anklageskriftet, der i dag torsdag sender syv tiltalte arrestanter for Retten i Næstved.

Retssagen er fordelt på seks retsdage.

Flere med i fangeflugt To af de ansatte blev skubbet mod udgangen, og under trusler på livet blev de tvunget til at åbne slusedørene til friheden. Fem mænd ventede i flugt- og følgebiler, så de kunne drøne fra stedet efter den vellykkede flugt.

Sådan mener anklagemyndigheden i hvert fald, at det gik til, hvorfor den nu har tiltalt seks mænd samt flugtfangen selv, der i øvrigt tidligere har været leder for banden NNV i København.

Specialanklager Skipper Pelle Falsled, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, skal føre sagen, og han vurderer, at et af hovedtemaerne bliver, om de syv mænd var sammen om at udtænke flugten.

- Én person går ind og hjælper den fængslede med at blive befriet. Den fysiske befrielse angår altså to personer, mens fem mere er tiltalt for en bistand uden for selve gerningsstedet. Så det bliver centralt at bevise et foreningsansvar, siger han.

Anklageren vil bringe en række beviser i spil under sagen, der behandles over seks dage. Det er fingeraftryk, dna, teleoplysninger og overvågningsmateriale fra blandt andet sygehuset.

Centrale vidner indkaldt Også en række vidner skal høres i sagen, herunder de fire ansatte, som blev truet med pistoler. Derudover vil anklageren vise informationer, der er skaffet via automatisk nummerpladegenkendelse.

Det er et intelligent system, der ved at skanne nummerplader kan vise, hvornår hvilke biler har været på bestemte steder.

Gennemtænkt plan De syv mænd brugte fire biler umiddelbart efter befrielsen. Nogle blev anholdt i Danmark, en i Tyskland, mens bandelederen og to andre blev pågrebet og senere udleveret fra Spanien.

Den befriede har siddet varetægtsfængslet i Danmark, siden han i slutningen af februar blev udleveret.

Da den ledende bandefigur flygtede, var han på afdelingen i Slagelse, fordi han skulle under mentalobservation. Det skyldtes, at han var mistænkt for at have deltaget i et brutalt overfald sammen med en række andre i en frisørsalon på Nørrebro i København i 2018.

Det vides ikke, hvordan de syv mænd forholder sig til anklagerne mod sig. Flere af dem har i grundlovsforhør nægtet sig skyldige.

Det fremgår af anklageskriftet, at der er en eller flere medgerningsmænd, der ikke er blevet identificeret.

Massivt politiopbud I og med der er tale om arrestanter, vil det ikke skorte på betjente i hverken retslokale eller uden for retsbygningen i Næstved.

Alle tiltalte vil have minimum to politimænd omkring sig hver, ligesom flere øvrige vil holde vagt og øje med mulige tilhørere og eventuelle bandemedlemmer, der måtte være til stede på dagen.

Der vil derfor være både adgangskontrol og formentlig også metaldetektorer.

- Der er nok bevogtning til at kunne håndtere de folk, der skal i retten, og dem, der måtte komme udefra for at overvære retssagen, lyder det fra politiet.

