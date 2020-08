Se billedserie Flere medvirkende elever ved tunnelen sammen med lærer Birgitte Kjøller, formand for Skælskør år 2000 Pernille Kirkeskov Hansen, kunstner Kristian Vodder Svensson og borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Flot tunnel mellem nor og natur

Festlig indvielse af ny kunsttunnel, skabt af kunstner Kristian Vodder Svensson og Skælskør Skoles kunstklasser. En tunnel med så livagtige billeder, at både hunde og måger angiveligt reagerer på dem.

At gå igennem en betontunnel er som regel ikke nogen kunstnerisk oplevelse, medmindre man altså bor i Skælskør.

Her råder man nu over hele to kunstnerisk udsmykkede tunneler. Sidste år fik man den første nær bykernen, og lørdag var det så tid til indvielse af den anden nær Skælskør Nor Camping. En tunnel malet af kunstneren Kristian Vodder Svensson, blandt andet kendt for Den Spanske Trappe i Sønderborg, i samarbejde med de 35 elever i Skælskør Skoles kunsttalentklasser.

- I elever og jeres familier kan være stolte, for I har været med til at skabe et unikt mesterværk, lød det fra formanden for Skælskør år 2000, Pernille Kirkeskov Hansen, da hun indledte indvielsen foran de mange fremmødte, hvis antal der blev holdt nøje øje med på grund af corona-restriktionerne.

Formanden rettede også en tak til sponsorerne, ikke mindst hovedsponsoren Landudvikling Slagelse, der har givet 50.000 kroner til projektet.

Ros fra borgmester Borgmester John Dyrby Paulsen (S) sagde i sin tale, at han var dybt imponeret over, hvordan der i Skælskør ikke er lang tid fra ord til handling.

- Vi talte jo om ved indvielsen af første tunnel, at det kunne være fint også at få udsmykket den anden tunnel, og det er så allerede sket. I Slagelse går en lignende sag slet ikke så hurtig, sagde borgmesteren.

Han kaldte det genialt at inddrage eleverne fra kunsttalentklassen i arbejdet og mente, at der lå et perspektiv i, at eleverne senere kunne videreuddanne sig og vende tilbage og bruge deres evner lokalt.

- Vi prøver i kommunen at få en 3D street art festival op at stå, men må konstatere, at her skal vi til Tyskland for at finde eksperter, sagde han.

Koordinator for kunsttalentklasserne Stina Rosenborg sagde, at der var tale om opfyldelse af en drøm.

- Et sådant arbejde sætter sine spor hos eleverne nu, og samtidig kan de også fremover vise, at det her har de altså været med til at lave, sagde Stina Rosenborg.

Vodder Svensson-træ Kristian Vodder Svensson havde stor ros til alle involverede i projektet, lige fra Pernille Kirkeskov Hansen til eleverne, hvoraf flere også havde arbejdet på projektet udenfor de afsatte timer.

Han har fået stor inspiration til projektet via ture rundt i by og omegn i de 14 dage arbejdet har stået på, hvor han har boet på Skælskør Nor Camping.

- Men der har ikke været meget tid til at sove. Jeg har tilbragt mange timer med at stå og »duppe« med penslen på betonen, så jeg skal ikke lige spille dart de første 14 dage, sagde han bagefter til Sjællandske under rundvisningen i tunnelen.

Udmykningen er her bygget op omkring et stort træ med »Vodder Svensson« blade. Det suppleres med billeder af blandt andet hvaler og hjorte som et symbol på, at tunnelen forbinder noret i den ene ende og et stykke natur/græsareal i den anden ende.

Et sted ses også en lille ræv, og ud mod noret en havørn.

Ræven er ifølge kunstneren så livagtig, at hundene reagerer på den, og der er angiveligt blevet færre måger i noret, efter at havørnen er kommet op.