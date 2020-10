Grundejer, naboer og butiksfolk er enige. Der er store problemer med gruppe af misbrugere.

Send til din ven. X Artiklen: Flok af misbrugere har skabt utryghed længe: - Det har faktisk stået på i årevis Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flok af misbrugere har skabt utryghed længe: - Det har faktisk stået på i årevis

Mor beretter i Sjællandske om utryghed skabt af »gadens folk«, der tager ophold på et hjørne, hvor de drikker, ryger, handler stoffer, råber og støjer. Nu bakker flere øvrige op. Vi er enormt plaget, lyder det blandt andet.

Slagelse - 28. oktober 2020 kl. 07:20 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Det er ikke kun en mor med adresse skråt over for Netto og lige ved Nymarkskolens bagindgang på Østre Allé i Slagelse, der råber op om problemer med misbrugere i hobetal, der tager ophold på et hjørne og skaber utryghed.

Læs også: Gadens folk støjer og skaber utryghed ved skole og supermarked

Flere naboer, en grundejer og folk med tilknytning til dagligvareforretningen istemmer og undrer sig. Hvorfor kan man stille sig på et offentligt gadehjørne og drikke, ryge og skabe sig, lyder deres retoriske spørgsmål.

- Der svines med kapsler, dåser og flasker, og går jeg derover, får jeg tilråb og kaldes »fed«. Godt nok er jeg kraftig, men ligefrem at blive svinet til på den måde er over min grænse, lyder det fra en beboer ved Holbækvej, som ikke ønsker at få sit navn nævnt.

Sjællandske er bekendt med vedkommendes identitet. Årsagen til anonymiteten skal findes i frygten for repressalier.

- Flere af dem bliver direkte modbydelige og kigger ondt på en. Det bliver ulideligt, hvis jeg stiller mig frem, siger den ældre herre, der før har haft ubudne gæster på sin matrikel.

- Og det, der blev stjålet, kunne jeg senere hente på forsorgshjemmet Toften. Det er jo helt ved siden, siger han og fortæller desuden, at han har fanget tyveknægtene på overvågningen.

Har prøvet at smide dem væk - uden held

Ejeren af Nettos grund, Flemming Strøbæk, fortæller, at han flere gange har forsøgt at få de mange folk, der har formeret sig over de senere år, til at gå.

- Jeg har prøvet at jage dem væk og har også haft fat i politiet. Men de kommer jo tilbage. Egentlig har det altid været et problem, siger Flemming Strøbæk, der har været indehaver af grunden i 35 år.

Det er ikke kun alkohol, der nydes fra morgenstunden og til langt ud på eftermiddagen, mens elever på skolen sættes af og hentes, og handlende i eksempelvis går på indkøb.

Der handles angiveligt også med stoffer, ligesom flere af de tilstedeværende, hvoraf flere har relation til forsorgshjemmet Toften, sågar tidligere er blevet taget i at stjæle fra Nettos hylder. Andre urinerer op ad butiksruder, fylder sig med alkohol, ryger og lægger sig indimellem også pladask på asfalten og spærrer parkeringsbåse.

Men fra Nettos side kan man intet gøre, hvilket også en forhenværende butikschef skriver på Facebook.

- Nu har jeg selv været chef i ni år i den Netto og har tonsvis af gange bedt dem om at gå et andet sted hen, skriver han og uddyber spørgende, hvad en Netto-ansat skal kunne gøre ved flokken af misbrugere.

Ring til politiet Ordensmagten hører hjertens gerne fra vidner og borgere, der føler sig utrygge. Politiet har ingen anmeldelser fra området, men lover at »rykke ud«.

- Det er svært for os at reagere på noget, vi ikke kender til, lyder det fra politikommissær Peter Skriver, lokalpolitiet i Slagelse, som præciserer, at man selvfølgelig gerne må stå på offentlig vej.

- Men det er ikke tilladt at svine og råbe. Her har vi mulighed for bøder, og vi har også en ordensbekendtgørelse, man skal holde sig indenfor, lyder det.