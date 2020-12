I et opslag på Facebook-gruppen »4200 Slagelse« blev beskeden om det ekstraordinære gode tilbud i Netto på Korsgade delt. Og det tog herefter kun få timer, før køleboksen med de for mange indkøbte kartoner fløde var tom.

Send til din ven. X Artiklen: Flød over med for meget fløde - butikschef nægtede at smide ud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flød over med for meget fløde - butikschef nægtede at smide ud

I Netto på Korsgade i Slagelse var man kommet til at købe alt for meget fløde, der ikke blev solgt i juledagene som forventet. Men for at undgå madspild blev det solgt til bare en enkelt krone.

Slagelse - 31. december 2020 kl. 15:02 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

For mange rimer juletid på julekilo. Og måske stiger tallet på vægten i takt med, at der smides lidt ekstra fløde i sovsen eller serveres risalamande - den klassiske juledessert lavet af risengrød og pisket fløde.

Men i Netto på Korsgade i Slagelse havde man alligevel overvurderet præcis, hvor meget fløde der spises henover juledagene.

Her var man derfor kommet til at bestille alt for meget af den cremede smagsgiver, der ellers er en fast bestanddel i ethvert køkken og kan bruges til både madlavning og i desserter.

Men i stedet for at smide de mange kartoner af frisk fløde ud, valgte butikken at sælge dem til en uhyr billig stykpris: Nemlig til bare en enkelt krone.

Tog munden for fuld - Op til jul solgte vi fløde til en ekstra skarp pris, men vi tog nok munden en anelse for fuld og bestilte lidt for mange kartonner. Så for at undgå madspild har vi sænket prisen yderligere - ja nærmest helt i bund, siger butikschef Mathilde Møller Sørensen til Sjællandske.

"Dermed ender fløden i køleskabet i stedet for skraldespanden. Det er vi glade for."

- Mathilde Møller Sørensen, butikschef, Netto - Mathilde Møller Sørensen, butikschef, Netto I et opslag på Facebook -gruppen »4200 Slagelse« blev beskeden om det ekstraordinære gode tilbud delt, og det tog herefter kun få timer, før køleboksen med de for mange indkøbte kartoner fløde var tom.

Selv om kartonerne løb på datoen, var der nemlig rift om fløden, som flere tog med hjem og lagde i fryseren eller på køl til snarlig anvendelse.

Og det glædede Netto-butikken, som dog næste gang indkøber et mindre parti.

- Dermed ender fløden i køleskabet i stedet for skraldespanden. Det er vi glade for, understreger Mathilde Møller Sørensen.