Flest skolebestyrelser ville bevare elev-tests

Hvis der havde været mulighed for at droppe skolernes nationale tests i et år, hvor store dele af undervisningen er foregået virtuelt, havde det ikke været noget, flertallet af skolebestyrelserne i Slagelse Kommune ville bakke op om.

Otte skolebestyrelser mener, at testene skal gennemføres, mens fire skolebestyrelser ville have været med på at springe dem over.