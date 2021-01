Flertal vendte på tallerken efter kort tid: Nu kan fornyet politisk behandling ende hos tilsynet

Et byrådsflertal har ombestemt sig i sag om parkeringsnormer. Det falder dog Dansk Folkeparti for brystet, at man genoptager en sag, man behandlede for få måneder siden. Nu vil partiet gå til Ankestyrelsen, selv om der ifølge borgmesteren intet er at komme efter.

Sågar kan der være truffet beslutning i dem for blot få måneder siden, hvilket eksempelvis er tilfældet i sag om en tilpasning af parkeringsnormer for Slagelse Kommune, som byrådet behandlede lige før jul.

Man har et standpunkt, til man tager et nyt, og ifølge den kommunale styrelseslov er det da også helt efter bogen, når politikere ønsker sager på dagsordenen, selv om de har været drøftet kort tid forinden.

