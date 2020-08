Der er ikke meget, der peger i retning af, at det gamle sygehus kommer til at rumme hospicepladser. Foto: Hele Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Flertal siger nej til hospice Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flertal siger nej til hospice

Slagelse - 14. august 2020 kl. 08:47 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Region Sjælland vil ikke, og flertallet i Slagelse Kommunes forebyggelses- og seniorudvalg vil heller ikke finansiere driften af hospicepladser på Korsørs tidligere sygehus. Dermed er der i øjeblikket ikke meget, der tyder på, at de lokale forkæmpere for et lokalt sted til lindrende pleje af uhelbredeligt syge får deres vision ført ud i livet.

Efter at Region Sjælland har sagt nej til at gå ind i hospicedrift i Korsør, skulle Slagelse Kommunes forebyggelses- og seniorudvalg se på et forslag om i første omgang blot at oprette to hospicepladser i kombination med 10 restitutionspladser på det tidligere sygehus.

Restitutionspladser er typisk til borgere, der er for syge til at komme hjem, efter at de har været på sygehuset, eller hvor det er uforsvarligt at være hjemme i egen bolig med hjælp fra syge- eller hjemmepleje. Den slags pladser er der et stigende behov for, og i næste måned åbner 12 nye restitutionspladser på Blomstergården i Slagelse.

Det socialdemokratiske flertal i forebyggelses- og seniorudvalget går ind for, at spørgsmålet om eventuelle restitutionspladser i Korsør indgår i forhandlingerne om næste års budget. Samt at den kommunale administration arbejder videre med beregninger på 10 restitutionspladser, mens udvalgsmedlemmerne fra Venstre og DF også mener, at de to hospicepladser skal indgå i beregninger og forhandlinger.

For det socialdemokratiske flertal i udvalget er det afgørende, at hospicedrift er en regional opgave.

- Vi vil gerne have restitutionspladserne behandlet i forbindelse med budgettet. Vi mener, der er brug for flere af dem, men hospicepladser er en regional opgave. Lige nu er der så mange opgaver, der skrider fra regioner til kommuner, uden at der følger økonomi med, så vi mener ikke, at vi kan byde borgerne at påtage os den opgave, siger udvalgets næstformand, Unnie Oldenburg (S).