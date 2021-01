Direktør Mette Blum Marcher må i sving med at sende redegørelser til kommunen. Hun mener dog, at kommune allerede har mange af tallene. Foto: Arne Svendsen

Flertal i byråd kræver redegørelse fra Guldagergaard inden tilskud gives

En lang debat på byrådsmøde om tilskud på 300.000 kroner til keramikfestivalen Claytopia endte med, at flertal bag borgmester stemte ændringsforslag om redegørelse for anvendelse af tilskud igennem. Sagen ventes genoptaget på byrådsmødet i februar.

Guldagergaard skal dog ikke helt opgive pengene, for sagen skal efter planen genoptages igen på næste møde i februar. Forinden skal byrådet dog have forelagt en redegørelse for, hvad tilskudsmidlerne fra kommunen de sidste tre år har været anvendt til.

