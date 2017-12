Se billedserie - Kommunernes Landsforening prøver at tørre en hel del af på Slagelse Kommune, mener nuværende formand for handicap- og psykiatriudvalget, Anders Koefoed (V).

Flertal for at betale kørselspenge tilbage

Slagelse - 23. december 2017 kl. 10:05 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alt tyder på, at der vil være et politisk flertal for, at Slagelse Kommune vil betale de ulovligt opkrævede kørselspenge på Autisme Center Vestsjælland tilbage.

Også selv om Ankestyrelsen i en lignende sag har udtalt, at man ikke vil forfølge Horsens Kommune for at have truffet en afgørelse om ikke at gøre det.

I Sjællandske torsdag slog borgmester Stén Knuth (V) fast, at man bør betale, og dette synspunkt får nu tilslutning fra kommende borgmester John Dyrby Paulsen (S).

- Hvis kommunen har opkrævet nogle penge ulovligt, så skal de betales tilbage. Også selv om Ankestyrelsen mener, at der kan være nogle forhold, som kan undskylde kommunens handlemåde, siger Dyrby.

Formand for udvalget for handicap og psykiatri, Anders Kofoed (V), mener dog at Kommunernes Landsforening, KL, prøver at tørre en del ting af på kommunen.

- KL har jo været inde over sagen længe, hvor vi fra udvalgets side har spurgt til sagen. Så kommer man lige pludselig med en mundtlig orientering på et netværksmøde 24. oktober, hvor man siger, at man ikke kan gå ind i sagen. Det er selvfølgelig en fejl, at den oplysning ikke er kommet videre fra ledelsessekretariatet, men jeg synes godt KL kunne være kommet med et skriftligt svar, mener Anders Kofoed.

Han er ikke uenig med borgmester Stén Knuth i, at der skal betales penge tilbage, men han slår fast, at der skal ske en grundig behandling af sagen.

- Vi skal jo blandt andet have fundet ud af, hvor lang man skal gå tilbage med tilbagebetalingerne, og hvordan tilbagebetalingerne regnes ud, siger Koefoed.

Han har ingen planer om at indkalde til noget møde om sagen mellem jul og nytår, hvor der i øvrigt er ferie i forvaltningen.

- Der arbejdes på en sagsfremstilling i forvaltningen, og sagen vil komme op i det nye handicap og psykiatriudvalg 8. januar, siger Anders Koefoed.

Den kommende formand for dette udvalg er socialdemokraten Steen Olsen. Han siger, at har kommunen begået en fejl, så skal der rettes op på den og betales ved kasse et. Ligesom der skal siges undskyld til dem, det er gået ud over.

- Men først skal sagen behandles grundigt, for vi har jo blandt andet ikke overblik over, hvor mange penge det drejer sig om, siger Steen Olsen, der har sagt til forvaltningen, at han på mødet 8. januar skal have en sag fremlagt, der både viser de juridiske og økonomiske aspekter, samt ikke mindst handlemulighederne.