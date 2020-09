For ungerådgiver Sofie Nyvad Skjødt (th.) og coach-uddannede Heidi Kjærsgaard, der arbejder som frivillig, er det vigtigt, at Headspace er et rart sted at være - samtalerne med de unge foregår derfor i hyggelige omgivelser og er altid på de unges præmisser. Foto: Fleur Sativa

Flere unge kæmper med ensomhed: Headspace giver rum til de svære tanker

I Slagelse er et nyt, gratis og anonymt rådgivningstilbud til børn og unge åbnet. For initiativer som Headspace, som stedet hedder, er der brug for i en tid, hvor flere unge kæmper med ensomhed i en præstationskultur.

Slagelse - 28. september 2020 kl. 11:42 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

- Hvad har du lyst til at tale om? For enden af 27 trappetrin, på anden sal på Klingeberg 2 i Slagelse bliver dette spørgsmål stillet, hver gang et barn eller en ung træder ind ad døren. Her ligger nemlig et særligt, gratis og anonymt rådgivningstilbud til dem, der har brug for nogen at tale med. Og det kan være stort som småt, fortæller ungerådgiver Sofie Nyvad Skjødt.

