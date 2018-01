Kommunens udfordring er, at det skraverede areal langs omfartsvejen i dag kun kan bruges til butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. For eksempel byggemarkeder, bilforhandlere og lignende. Med det nye kommuneplantllæg skal hele området inden for den røde streg ændre status til centerområde, så man også i det skraverede område kan placere udvalgsvarebutikker som for eksempel Elgiganten og Jysk.

Send til din ven. X Artiklen: Flere typer af butikker til Kina/Japanvej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere typer af butikker til Kina/Japanvej

Slagelse - 16. januar 2018 kl. 07:13 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal være mulighed for at tiltrække flere butikker i stil med Elgiganten, Jysk og ToysRus til området ved Kinavej/Japanvej. Et område der også kaldes Slagelse Megacenter.

Problemet for kommunen er, at den del af Slagelse Megacenter, der ligger langs med omfartsvejen, kun kan bruges til særligt pladskrævende varegrupper. For eksempel byggemarkeder, bilforhandlere og lignende.

- Det vil vi gerne ændre på. Vi vil gerne kunne tilbyde grunde til en bredere vifte af butikstyper. Derfor handler den nye planlægning om at udpege hele Slagelse Megacenter til almindelige butiksformål (udvalgvarebutikker), siger afdelingsleder Darrin Bayliss fra kommunens planafdeling.

Som et eksempel på en butik der ville kunne placeres her, nævner han Power, der jo er en konkurrent til Elgiganten. Dagligvarebutikker må dog ikke placeres her.

Området skal som tidligere nævnt udpeges som centerområde og såkaldt aflastningsområde (storbutikområde) for bymidten.

Det sagde Erhvervsstyrelsen i første omgang nej til, fordi man ikke vurderede, at forvaltningens redegørelse for udpegningen var fyldestgørende.

Der er nu udarbejdet en ny redegørelse, hvor det blandt andet hedder, at det nye område vil gavne de omgivende landdistrikter, fordi der vil komme butikker med nye servicetilbud. Det hedder også, at det ikke menes, at det nye center vil gå ud over bymidten, og at der ikke er plads til butikker af den størrelse i centrum.

Redegørelsen har som nævnt været i forhøring hos Erhvervsstyrelsen, og kommunen har ikke modtaget nogen bemærkninger.

Byrådet skal på sit næste møde 29. januar se på forslaget og tage stilling til, om det skal ud i otte ugers høring inden vedtagelse.

Udvidelsen vil give mulighed for, at der i området kan bygges yderligere 34.000 kvadratmeter etageareal til udvalgsvarebutikker.