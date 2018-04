Send til din ven. X Artiklen: Flere trækker i sportstøjet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere trækker i sportstøjet

Slagelse - 10. april 2018 kl. 09:00 Af Niklas Asp Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere trækker i sportstøjet i Slagelse Kommune. De seneste medlemstal fra DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) viser nemlig, at der er kommet 286 flere medlemmer i kommunens idrætsforeninger fra 2016 til 2017.

På nuværende tidspunkt er der i alt 25.811 medlemmer fordelt på kommunens 136 foreninger. Det glæder formand for Slagelse Idrætsråd, Jørn C. Nielsen, at der igen er medvind i foreningslivet.

Formanden peger på flere positive ting, og især frivillige ildsjæle betyder meget for et velfungerede foreningsliv.

- Der er kommet flere frivillige ledere, og der skal være nogen til at løfte opgaven i foreningerne, så det er den ene ting. Samtidig kan man se, at der er nogen, der tilbyder nogle flere aktiviteter, siger Jørn C. Nielsen til Sjællandske.

Han henviser blandt andet til, at Esport er kommet med på listen i Slagelse Kommune. En sport, som er blevet utrolig populær.

Tendensen har de også noteret sig i fra politisk hold, der ser positivt på de nye tal.

Formand for kultur- og fritidsudvalget, Jørgen Andersen (S), peger på, at man har gjort en stor indsats på netop det område hele vejen rundt i kommunen.

- Vi har et godt elitemiljø, og blandt andet bliver ambassadør rollerne fyldt godt ud. Og så har man fået godt fat i både de unge og ældre, siger Jørgen Andersen til Sjællandske.

Ifølge formanden er der et område, som man skal være opmærksomme på.

-Noget, vi skal læse fra den her rapport, er, at vi skal være gode til at lave sociale arrangementer. Foreninger skal forankres i lokalsamfundet. Hvad der fungerer i Dalmose, fungerer nødvendigvis ikke i Korsør.

Jørgen Andersen giver udtryk for, at man skal holde for øje, at hvert lokalområde kan være forskelligt, hvorfor det er vigtigt, at de lokale interesser også får råderum.