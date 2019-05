Flere står uden stemme til folketingsvalg: 19-årige Serkan er en af dem

Se billedserie Som den eneste af sine klassekammerater i 3.g på Slagelse Gymnasium kan 19-årige Serkan Türker ikke se frem til at stemme for første gang ved folketingsvalget den 5. juni. Ligesom flere tusinde på landsplan og 6,8 procent af alle borgere over 18 år i Slagelse Kommune er han nemlig ikke dansk statsborger og modtager af den grund ikke et valgkort. Foto: Fleur Sativa

Slagelse - 09. maj 2019

For de fleste betyder et udskrevet valg, at de snart kan se frem til både et valgkort i postkassen og en tur forbi de nærmeste stemmebokse. Men når der afholdes folketingsvalg den 5. juni, må flere ufrivilligt blive hjemme på sofaen.

På landsplan bliver 434.000 borgere over 18 år nemlig slet ikke inviteret til at stemme, da de ikke er danske statsborgere. I Slagelse Kommune gælder det for 6,8 procent af alle borgere over 18 år.

Men mange af disse ville faktisk gerne stemme, hvis de kunne. Det erfarer Sjællandske, som har snakket med flere udenlandske statsborgere med adresse i kommunen.

Èn af dem er 19-årige Serkan Türker. Snart fylder han 20 år og ville derfor være stemmeberettiget til folketingsvalget for første gang, hvis ikke det var fordi, at han havde det forkerte pas - som den eneste af sine klassekammerater i 3.g på Slagelse Gymnasium.

- Jeg vil ikke sige, man føler sig uden for fællesskabet, men jeg vil da også gerne have en stemme. Så det er da virkelig nederen, at de andre kan stemme, når jeg ikke kan, forklarer Serkan Türker, der bor i Korsør og godt ved, hvad han ville stemme - hvis han kunne:

- Så ville jeg stemme Dansk Folkeparti eller måske Stram Kurs, siger han og venter på en reaktion.

For selvom Serkan Türker ikke kan løbe fra, at han er født og har rødder i Tyrkiet, kom han til Danmark som cirka tre-årig og har siden taget landet til sig. Derfor ønsker han, at andre skal gøre det samme.

- Det er ikke alle, der kommer her, der vil Danmark. Så vi har brug for nogle grænser og en stram udlændingepolitik, forklarer Serkan Türker og uddyber, at også bedre klimapolitik og mere hjælp fra det offentlige til sygehusene er noget, der ville kunne påvirke ham til at sætte sit kryds ved et bestemt parti.

Men det valg kommer han slet ikke til at stå over for. For selvom Serkan Türker har boet det meste af sit liv i Danmark, går på et dansk gymnasium og snakker dansk - så er han det ikke. Det fortæller hans pas ham. Og det samme gør omverdenen, mener han.

Derfor har Serkan Türker aldrig søgt dansk statsborgerskab. I nyhederne og på de sociale medier er han blevet påvirket og har læst, at en ting som indfødtsretsprøven er »nærmest umulig at bestå«, siger han.

- Så jeg har aldrig rigtigt magtet at tage den, og mine forældre har altid sagt, at det ikke betød noget, om jeg var dansk statsborger. Jeg vidste bare ikke, at det betød, at jeg ikke kunne stemme til folketingsvalget, forklarer Serkan Türker og hæfter sig ved, at han nemt kunne stemme ved kommunalvalget i 2017.

- Det lyder måske dumt, men det er der bare ingen, der før har fortalt mig, fortæller han.

Til kommunal- og regionalvalg har alle udlændinge nemlig automatisk valgret til lokale og regionale valg, når de har boet i Danmark i fire år. Men for at stemme til et folketingsvalg skal man være dansk statsborger. Og er man det ikke fra fødsel, skal man opfylde en række krav for at blive det.

Blandt andet skal man som udgangspunkt have opholdt sig i Danmark uafbrudt i ni år, have en ren straffeattest, ikke modtage offentlige ydelser, kunne det danske sprog og bestå en statsborgerskabsprøve også kaldet indfødtsretsprøven.

Men så svært bør det ikke være at få lov til at stemme, mener Alternativet, der derfor har foreslået at ændre grundloven, så udenlandske statsborgere kan afgive en politisk stemme, når de har været i Danmark i fire år. Ligesom reglerne altså i øjeblikket er ved et kommunal- og regionalvalg.

- Det er et samfundsmæssigt problem, hvis vi udelukker så store dele af befolkningen fra politisk indflydelse, sagde Alternativets politiske leder Uffe Elbæk i april til TV2 Lorry.

Der er dog ikke meget opbakning at finde på Christiansborg, hvor kun Radikale Venstre støtter forslaget. I stedet for at ændre grundloven foreslår partiet derfor, at 18-årige, der har bestået folkeskolens afgangsprøve og ikke er dømt for noget kriminelt, skal have et statsborgerskab i »fødselsdagsgave«.

- Altså de uddanner sig, de arbejder her, og den eneste forskel fra os andre er, at de ikke som 18-årige får den gave, at de kan stemme til folketinget. Og den gave synes vi altså, at de skal have, forklarer Radikale Venstres integrationsordfører Sofie Carsten Nielsen til TV2 Lorry.

Selv planlægger 19-årige Serkan Türker imidlertid at få dansk statsborgerskab ved blandt andet at bestå indfødtsretsprøven inden næste folketingsvalg om fire år. For ham er det nemlig vigtigt at have politisk indflydelse. Også selvom han ved, at andre måske ikke mener, at han er 100 procent dansk.

-Jeg føler mig dansk. Men jeg ved også, at lige meget hvor meget dansk man føler sig, eller hvor meget svin man spiser, så bliver man det aldrig, forklarer Serkan Türker og uddyber:

- I Danmark vil jeg altid blive set som udlænding. Men når jeg kommer til Tyrkiet, er jeg dansker. Så hvad er jeg? spørger han, før han selv svarer på sit spørgsmål:

- Jeg er nok et sted midt imellem. Og nu hvor jeg bor i Danmark, giver det mening for mig at få dansk statsborgerskab, slår han fast.

Selvom Serkan Türker har rødder i Tyrkiet, planlægger han nemlig sin fremtid i Danmark - derfor vil han også være med til at bestemme, hvordan fremtiden skal se ud. Præcis ligesom alle i hans klasse er med til det.

- Det Danmark, jeg en dag skal give videre til mine børn og børnebørn, det skal være et godt Danmark. Derfor vil jeg også høres, siger Serkan Türker.