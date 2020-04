Personlig træner og ejer af WODwithBERG GYM i Slagelse, Søren Berg, har som en af de få særligt travlt under coronakrisen. Flere søger nemlig hjælp til at få vægten ned, mens fitnesscentrene holder lukket. Derfor har Søren Berg blandt andet taget sin parkeringsplads i brug. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Flere søger hjælp hos personlig træner i kampen mod corona-kilo

Mens fitnesscentrene holder lukket, søger flere hjælp og vejledning hos en personlig træner. Søren Berg, der driver WODwithBERG GYM i Slagelse, har således stor succes med online-træninger og udendørs-fitness.

Slagelse - 24. april 2020 kl. 08:23 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der plejer normalt at være åbent. Men siden den 11. marts har lyset været slukket, og døren ind til træningscentret WODwithBERG GYM i Slagelse været lukket og låst.

Her lukkede statsminister Mette Frederiksen (S) nemlig alle landets træningscentre sammen med store dele af Danmark ned for at inddæmme smittespredningen af coronavirus.

Men i dag oplever ejeren af WODwithBERG GYM, at flere søger hjælp til træning andre veje. Blandt andet personlig træning online og udendørs er for tiden særligt efterspurgt.

- Specielt den sidste uge til halvanden uges tid har vi oplevet, at en del har taget fat i os for at få hjælp til deres træninger, fortæller Søren Berg, der foruden at være centerejer med sin kæreste Mikala Nowicki Nielsen har været uddannet som personlig træner siden 2016.

Hundredvis følger med På grund af den stigende efterspørgsel er parret i dag begyndt at tilbyde udendørs træninger for op til seks personer ad gangen. Og hver uge arrangerer de online-træninger, der kan streames live på Facebook.

- Der er mellem 50 og 60 personer, der ser med, når vi kører træningerne live. Men langt de fleste kommer senere og ser træningsvideoerne, når de er uploadet, forklarer Søren Berg og peger på, at op mod et par hundrede mennesker fast følger de ugentlige online-træninger. Artiklen fortsætter efter billedet...

Normalt kan medlemmer træne hos WODwithBERG

gym i lokalerne på Tjørne Alle i Slagelse. Siden

11. marts har det dog ikke været muligt.

Derfor finder trænings-seanerne sted udendørs

- og via Facebook. Foto: Kim Brandt



- Det kan være, at tidspunktet ikke lige passer med børn eller noget andet. Men vi mærker helt klart, at interessen for træning på denne her måde »online« er der, siger centerejeren.

Ifølge Søren Berg handler det for mange om, at lidt for meget hjemmebag i forbindelse med coronakrisen har tilført et par ekstra kilo til sidebenene. Og de skal nu arbejdes af.

Træt af at sidde stille - Vi oplever, at mange, der skriver til os, er nogen, der gerne vil i gang med at tabe sig. Så vi ser flere nye medlemmer, som er trætte af at sidde stille, fortæller Søren Berg og peger på , at nedlukningen af landets fitnesscentre gør det sværere for folk at komme i gang på egen hånd.

- De føler ikke, at de får nok ud af lange powerwalks og anden aktivitet udendørs. Og så søger de noget råd og vejledning, der giver mere udfordring end at sætte sig op og ned på en stol derhjemme, forklarer han.

"Vi er så heldige, at vi har en stor parkeringsplads, hvor vi kan træne uden at være i tæt kontakt."

Og så afsprittes alt udstyr lige fra træningsmåtter til håndvægte efter hver enkelt træning.

- Vi er så heldige, at vi har en stor parkeringsplads, hvor vi kan træne uden at være i tæt kontakt. Men vi holder os til seks personer, selv om retningslinjerne siger ti - bare for at være på den sikre side, forklarer Søren Berg, der for tiden har op til fem daglige klienter ved siden af sine udendørs- og onlinetræninger.

Må udnytte muligheder Med andre ord er der altså rigeligt at se til trods coronakrisen.

Men centerejeren forventer samtidig, at WODwithBERG GYM ligesom landets andre træningscentre vil være nogle af det sidste, der får lov til at genåbne.

Derfor handler det om at udnytte de andre muligheder, der er for at tilbyde træning. Artiklen fortsætter efter billedet...

Det handler om at finde nye muligheder for træning,

mener Søren Berg. Og der er endnu intet forbud mod

at være udendørs - bare man holder afstand og ikke

forsamler sig mere end ti personer. Privatfoto



- Den friske luft må vi jo gerne være ude i, bare vi ikke forsamler os for mange eller står for tæt. Og ved online-træninger holder man sig hjemme i sin egen stue eller have og omgås kun dem, man plejer at omgås med, forklarer Søren Berg, der også åbner op for bootcamps fra den 10. maj.

Blandt andet »Preggo camp« for gravide og »Dude camp«, hvor man kan svede sammen med andre mænd.

- Interessen har været så stor, at vi er nødt til at oprette fire ekstra hold. Men vi har også skåret holdene ned, så der kun deltager ni personer i stedet for op til 13 som normalt, fortæller Søren Berg.

- Og ellers bruger vi bare tiden på forbedringer i træningscenteret, så vi er helt klar til at åbne dørene igen, når vi først får lov, slår ejeren af WODwithBERG GYM fast.